Kampf den Funklöchern: Telekom will Handynetz an Autobahnen verbessern

Das Handynetz an Autobahnen soll stabiler und schneller werden. Das zumindest plant die Deutsche Telekom. Sie hat eine Vereinbarung mit dem Bund getroffen.

Wer an deutschen Autobahnen telefonieren will, der wartet gerne mal vergeblich auf eine Verbindung. Auch auf das mobile Internet ist auf vielen Streckenabschnitten kaum Verlass. Das soll sich nun ändern. Die Deutsche Telekom will das eigene Handynetz an Autobahnen verbessern. Das teilte das Unternehmen aus Bonn am Dienstag mit. Demnach habe es eine Vereinbarung mit der Autobahn GmbH des Bundes getroffen.

Telekom will Handynetz an Autobahnen verbessern: Von 100 auf 200 Megabit pro Sekunde

Die Deutsche Telekom will in den kommenden Jahren 400 zusätzliche Funkstandorte an den 13.000 deutschen Autobahn-Kilometern errichten. Bestehende Anlagen sollen modernisiert werden. Aktuell besitzt der Konzern rund 6000 solcher Standorte an Autobahnen.

Derzeit soll die zur Verfügung stehende Übertragungsrate bei mindestens 100 Megabit pro Sekunde liegen. Ende 2027 soll der Wert 200 Megabit pro Sekunde betragen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Handynetz in Deutschland: Bund will auch mit Vodafone und Telefónica Vereinbarungen treffen

Die Telekom geht mit der Vereinbarung über staatliche Ausbaupflichten hinaus. Bislang ist die Vorgabe, dass Netzbetreiber die Autobahnen mit mindestens 100 Megabit pro Sekunde abdecken müssen. Das gilt seit Anfang 2023. Die drei großen Netzbetreiber meldeten bereits die Einhaltung dieser Pflicht. Sie wird derzeit durch die Aufsichtsbehörde geprüft.

Das Handynetz kann aber auf Streckenabschnitten schlechter sein. Denn die Handynetz-Pflicht gilt nicht dort, wo es "rechtlich und tatsächlich" nicht möglich ist, die 100 Megabit pro Sekunde zu gewährleisten. Das ist beispielsweise in Tunneln und Naturschutzgebieten der Fall.

Die Bundesgesellschaft will mit den anderen beiden großen Netzbetreibern in Deutschland ähnliche Vereinbarungen treffen. Dabei handelt es sich um Telefónica (O2) und Vodafone.