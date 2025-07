Fliegerbombe bei Böblingen gefunden - A81 wird gesperrt

Auf der Baustelle der A81 bei Böblingen ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der 250 Kilogramm schwere Sprengkörper müsse noch am Abend entschärft werden, teilte die Stadtverwaltung mit. Dafür müsse das Gebiet im Umkreis von 400 Metern um die Fundstelle evakuiert werden. Für die Entschärfung müsse auch die Autobahn in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Fundort zwischen Böblingen und Sindelfingen

Der Fundort auf der Autobahnbaustelle liegt genau zwischen den Städten Böblingen und Sindelfingen. Im betroffenen Gebiet befindet sich auch ein Teil des Mercedes-Werks in Sindelfingen. Diese Gebäude würden ebenfalls evakuiert, sagte ein Sprecher der Stadt.

Wie viele Arbeiter betroffen sind, konnte ein Unternehmenssprecher nicht sagen. Die Gebäude in den zu evakuierenden Bereichen gehörten nicht zur Fahrzeugproduktion. Diese laufe ganz normal weiter, so der Sprecher.

In dem Bereich um die Fundstelle gebe es so gut wie keine Wohnbebauung. Man gehe deswegen davon aus, dass die Evakuierung nur wenige Anwohner betreffe.

Autobahnsperrung, Teil von ÖPNV ruht

Nach Angaben der Stadt soll die Evakuierung bis 22.30 Uhr abgeschlossen sein. Dann werde auch die Autobahn gesperrt, sagte ein Sprecher. In Fahrtrichtung Stuttgart wird der Verkehr an der Anschlussstelle 23 Böblingen/Sindelfingen abgeleitet, in Fahrtrichtung Singen an der Anschlussstelle 21 Sindelfingen-Ost.

Der S-Bahn-Verkehr der Linien S1 und S60 sowie der Regional- und Fernverkehr zwischen Böblingen und Sindelfingen/Stuttgart-Vaihingen müssen während der Entschärfung eingestellt werden. Die Bahnen bleiben in dieser Zeit in den Bahnhöfen Böblingen, Sindelfingen und Stuttgart-Vaihingen, wie es hieß. Nach der Entschärfung werde der Betrieb wieder regulär nach Fahrplan aufgenommen. Der Stadtverkehr Böblingen-Sindelfingen ist während der Entschärfung ebenfalls eingestellt.