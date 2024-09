Salzbachtalbrücke Richtung Rüdesheim wird wieder zweispurig

Auf der Salzbachtalbrücke der A66 bei Wiesbaden soll der Verkehr vom kommenden Montag (23. September) an in Richtung Rüdesheim wieder auf zwei Fahrbahnen rollen. Das kündigte die Autobahn GmbH des Bundes an. Vor rund zehn Tagen war der Abschnitt nach einem Erdrutsch bei Arbeiten hinter der Brücke zunächst voll gesperrt worden, kurz darauf wurde ein Fahrstreifen freigegeben. Es gilt ein Tempolimit von 60 Kilometern pro Stunde. Die Autobahn in Richtung Frankfurt ist nicht von der Vorsichtsmaßnahme betroffen.

Im kommenden Sommer soll der Neubau der Autobahnbrücke fertiggestellt werden. Bis dahin verläuft der Verkehr über nur eine der beiden Teilbrücken. Die alte, rund 300 Meter lange Salzbachtalbrücke war im November 2021 gesprengt worden. Zuvor war das marode Bauwerk aus den Sechzigerjahren zur Sicherheit gesperrt worden, nachdem Betonbrocken heruntergefallen waren.