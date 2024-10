Toter Hahn hängt an Ortsschild - Polizei ermittelt

Wegen eines toten Hahns an einem Ortsschild ermittelt die Polizei in Niederbayern. Ein Autofahrer habe das Tier am Sonntag in Neustadt an der Donau (Landkreis Kelheim) gemeldet, teilten die Ermittler mit. Aufgehängt worden sei der Hahn an dem Schild in einem Ortsteil aber vermutlich schon einen Tag vorher. Anwohner hätten sich diesbezüglich nicht gemeldet, sagte ein Polizeisprecher.

Die Polizei ermittle jetzt vor allem wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und Sachbeschädigung. Auch ein Verstoß gegen das Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz komme in Betracht. Darin wird unter anderem geregelt, wie tote Tiere zu entsorgen sind.