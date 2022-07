Geht die Luxusstrategie deutscher Autobauer wirklich auf?

Mercedes, aber auch Audi, konzentrieren sich zunehmend auf luxuriöse Autos. Die Strategie könnte in die Falle führen, warnt Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer.

Unter einigen tausend Euro sind sie nicht zu bekommen. Birkin-Handtaschen des französischen Modeunternehmens Hermès zählen zu den begehrtesten Accessoires der Welt, bei Versteigerungen werden teilweise über 100.000 Euro gezahlt. Die Handtaschen sind ein griffiges Beispiel, um zu verstehen, wohin Vorstandschef Ola Källenius den deutschen Autobauer Mercedes-Benz steuern will. "Wir sind ein Luxusunternehmen", sagte Källenius kürzlich vor Investoren. Die Birkin-Handtasche hat er bereits selbst als Vorbild benannt. Mercedes-Benz ist mit dieser Luxus-Strategie nicht alleine unter den Autobauern. Kann sie aber aufgehen? Erste Zweifel werden wach.

Selbst unter den derzeit schwierigen Bedingungen für die Autobauer ist es im Luxus-Bereich für Mercedes-Benz gut gelaufen. Der Mercedes-Maybach konnte mit 4400 ausgelieferten Fahrzeugen und einem Plus von 25 Prozent das beste Ergebnis in einem zweiten Quartal erzielen, berichtete das Unternehmen kürzlich. Das Flaggschiff S-Klasse habe in diesem Zeitraum mit 21.700 Fahrzeugen seinen bisher höchsten Absatz verzeichnet. Daneben setzt der Autobauer auch bei seinen Luxus-Fahrzeugen der G-Klasse und der Tuning-Sparte AMG auf Wachstum. Spekuliert wird dagegen inzwischen sehr häufig darüber, dass die beliebte und in großer Stückzahl verkaufte A-Klasse genauso wie die B-Klasse eingestellt werden könnten.

Auch Audi und BMW wollen mit Premium punkten

Auch andere Oberklasse-Autobauer in Deutschland deuten an, dass sie sich auf die teuren Autos konzentrieren wollen. Der Ingolstädter Autobauer Audi will das kleine Modell A 1 und das kleine SUV Q 2 auslaufen lassen. Ob und welche Modelle an diese Stelle treten könnten, ist bisher ungewiss. Bei BMW in München verabschiedet man sich vom Elektroklassiker i3.

Der Sinn der Strategie ist leicht erklärt: An luxuriösen Autos ist am meisten verdient. Jedes verkaufte Fahrzeug ist hochprofitabel. Ähnliche Gewinne sind bei den kleineren Autos für die Masse nicht möglich. "Taxifahrer oder Kompaktklassekäufer für Mercedes A- und B-Klasse-Modelle gehören nicht zur Zielgruppe der Stuttgarter", beschreibt es Auto-Experte Professor Ferdinand Dudenhöffer. Die simple Strategie laute deshalb, einfach die margenschwachen Produkte auslaufen zu lassen und nur noch Luxus zu märchenhaften Gewinnspannen wie Hermès zu verkaufen. "Im Mercedes-Vorstand scheint das für glänzende Augen zu sorgen", meint der Fachmann süffisant.

Mit Luxusmodellen macht sich die Autoindustrie noch abhängiger von China

Die Strategie könnte aber ihre Risiken bergen. "Gesellschaftlich ist das desaströs", sagte kürzlich Weert Canzler vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung der Tagesschau. Kleine, sparsame Autos geraten nämlich außer Blick. "Es werden gigantische Mengen an Strom gebraucht, es werden irrsinnige Ressourcen für Batterien verwendet", sagte der Berliner Forscher. Zudem mache sich Mercedes durch die Luxus-Strategie noch stärker von China abhängig – "der Heimat des Luxus-Marktes" – gibt Auto-Fachmann Dudenhöffer zu bedenken.

Der größte Nachteil könnte aber in der technischen Weiterentwicklung liegen, wenn Autobauer nur noch eine kleine Zahl luxuriöser Fahrzeuge bauen, statt die Vorteile der Massenproduktion genießen zu können. In der Industrie gibt es Kostenvorteile durch schiere Größe. Je mehr produziert wird, desto günstiger wird die Entwicklung und Produktion des einzelnen Produkts. Fachleute sprechen von Skaleneffekten (englisch: economies of scale).

Der Umbruch im Autobau hin zur Elektromobilität und zum autonomen Fahren steigert diese Kostenvorteile noch, argumentiert Dudenhöffer. "Der wichtigste Kostenfaktor bei Elektroautos ist die Batterie", sagt er. Batteriezellen machten bis zu fünfzig Prozent der Wertschöpfung des Elektroautos aus. Die Fahrzeugarchitektur sei diametral zum Verbrenner. Man brauche nicht x unterschiedliche Plattformen, sondern nur noch eine Architektur. So plane der VW-Konzern in Zukunft nur eine Plattform. Je öfter diese genutzt wird, desto besser. Noch größer sei der Sprung bei Software, zum Beispiel dem autonomen Fahren: "Software wird einmal entwickelt und millionenfach zu Nullkosten dupliziert", sagt Dudenhöffer. Alphabet, Apple oder Microsoft sind durch diese Kostenvorteile erfolgreich geworden, der Auto-Experte spricht von "Super-Scales".

Weiß Elon Musk es mit Tesla besser?

Bisher habe vor allem Tesla-Chef Elon Musk die Chancen der Massenfertigung erkannt, sagt Dudenhöffer: "So schnell wie möglich mit Giga-Factories in Super-Scales einsteigen, auch wenn es an der ein oder anderen Stelle klemmt. Nicht handwerkliche Tugenden, sondern Tech-Innovationen sind das Ding von Elon Musk."

Mit der Luxus-Strategie kehren die Autobauer aber eher ab von großen Stückzahlen. Das werde bei Mercedes deutlich: Mercedes schrumpfe ohne die A- und B-Klasse und Smart, der bald aus China von Geely kommt, um jährlich über 400.000 Fahrzeuge, rechnet Dudenhöffer vor. Klammert man die Transporter aus, habe Mercedes im letzten Jahr 1,9 Millionen Fahrzeuge weltweit verkauft. BMW komme mit Mini und Rolls-Royce auf 2,5 Millionen Autos. "Ohne die A- und B-Klasse hat Mercedes einen Nachteil von mehr als 600.000 Fahrzeugen pro Jahr", sagt Dudenhöffer. "Selbst gegenüber Audi liegt Mercedes rund 100.000 Fahrzeuge zurück." Audi habe aber die Erfahrung von 10 Millionen Autos des VW-Konzerns im Rücken.

Zwar könnten Autobauer wie Mercedes bei den Batterien zu Beispiel auf Kooperationen mit Peugeot, Opel oder Fiat zurückgreifen, sagt der Fachmann. "Aber macht das eine Mercedes C- oder E-Klasse aus?", fragt er. "Noch extremer wird es beim autonomen Fahren. Es könnte ein gefährlicher Schrumpfungsprozess ausgelöst werden, der an der Substanz des Unternehmens nagen könnte", warnt Dudenhöffer.