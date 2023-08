Rabatte für E-Autos, doch deutsche Hersteller stehen vor Herausforderungen

Was für die Verbraucher eine gute Nachricht ist, bedeutet für die deutschen Hersteller eine große Herausforderung. Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer sieht Tesla und chinesische Hersteller auf der Überholspur.

Die Preisnachlässe für Elektroautos steigen und aus Sicht der Käufer ist in den kommenden Monaten mit weiteren Rabatten zu rechnen. Das geht aus einer neuen Studie der Unternehmensberatung PwC hervor. PwC-Auto-Experte Felix Kuhnert sagt: "Die chipmangelbedingte Verschnaufpause, die das Elektro-Angebot künstlich verknappt und nicht zuletzt deutschen Herstellern große Gewinne beschert hat, ist vorüber. Mit dem Eintritt in den Massenmarkt herrschen nun auch im Elektrosegment normale Marktbedingungen – mit allem, was dazu gehört, auch mit steigenden Rabatten."

Die ersten Interessenten und die Überzeugungskäufer hätten sich eingedeckt, nun griffen die Mainstreamkäufer zu, die jedoch "härtere Kriterien hinsichtlich Produkt und Preis anlegen". Kuhnert analysiert: "Die deutschen Hersteller werden aktuell in einen Preiskampf gezwungen, den sie nur bestehen können, wenn sie noch Puffer bei den Kosten haben."

Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer erwartet zunächst weitere Preisnachlässe für die Kundinnen und Kunden

Laut PwC ist ab Juni der durchschnittliche Rabatt für Stromer in Deutschland um 1,5 Prozent gestiegen und lag nun bei 10,9 Prozent – ohne die noch gewährten staatlichen Anreize. Bei den teuersten E-Auto-Modellen im Segment über 65.000 Euro konnten Kundinnen und Kunden sogar mit Nachlässen von rund 13,8 Prozent rechnen. Die Perspektive laut der Studie: "Sicherlich ist Europa derzeit die attraktivste Region für die Hersteller, um überschüssige Bestände an Elektrofahrzeugen zu verkaufen, und es sind weitere Preisnachlässe möglich."

Auch der Direktor des Duisburger Center Automotive Research (CAR), Ferdinand Dudenhöffer, erwartet zunächst weitere Preisnachlässe für die Kundinnen und Kunden. Im Gespräch mit unserer Redaktion analysiert der Autoexperte die Entwicklung so: „Bei den Elektromodellen erwarten wir die größten Rabattsteigerungen, da einerseits Tesla nach unserer Einschätzung seine Preise erneut senken wird und zusätzlich neue chinesische Hersteller mit Elektroautos angreifen werden.“

Nach Dudenhöffers Prognose seien weitere Ermäßigungen von bis zu fünf Prozent in den nächsten 12 Monaten möglich. Dudenhöffer: „Inklusive Umweltprämie käme man dann auf rund 25 Prozent Preisvorteil gegenüber dem Listenpreis für den Kunden.“ Zwar ist das Vorjahresniveau, als die Preisvorteile beim Elektroauto inklusive staatlicher Förderung bei gut 35 Prozent lagen, noch nicht erreicht. Aus Verbraucherperspektive geht es aber in die richtige Richtung. Zumindest bis zum Jahresende, denn ab 2024 wird die Umweltprämie weiter gesenkt. Danach rechnet Dudenhöffer eher mit einer „Preis-Lotterie“.

Im Juli war laut Kraftfahrtbundesamt jeder fünfte zugelassene Neuwagen in Deutschland ein E-Auto

Denn wenn ab kommendem Jahr die Autobauer die wegfallenden staatlichen Subventionen kompensieren müssten, werde sich zeigen, wie lange diese „das verlustreiche Spiel“ mitmachten. Was des Verbrauchers Freud sein könnte, wird des Herstellers Leid.

Perspektivisch sieht der Markt-Experte jedenfalls keine guten Zeiten für die deutsche Autoindustrie: „Der große Gewinner in den nächsten Jahren dürften Tesla und chinesische Marken wie BYD, MG und Great Wall sein.“ Der Preiskrieg in China sei durch einen Staatseingriff beendet worden, jetzt aber kämen die Autos, die in China nicht verkauft werden konnten, nach Europa. „Das kostet die deutschen Autobauer sehr viel Geld.“

