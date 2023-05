Tesla in Grünheide: In Brandenburg tobt der Streit ums Wasser

Elon Musk stampfte seine "Gigafactory" innerhalb kürzester Zeit aus dem Boden. Für Grünheides Bürgermeister ein "Lotto-Gewinn", eine Bürgerinitiative geht auf die Barrikaden.

Es ist trocken. Staubtrocken. Geregnet hat es in Grünheide lange nicht. Es ist Ende Mai und die Wasserarmut zur Normalität geworden. Ostbrandenburg ist eine der trockensten Regionen Deutschlands. Die Gewässerpegel sinken seit Jahren drastisch; der Wasserverbrauch ist für Neukunden gedeckelt. Jeglichen Neubauvorhaben wird ein Riegel vorgeschoben. Der Grund: Die Wasserversorgung kann nicht gewährleistet werden. Kein neues Gewerbe, kein Einfamilienhaus, keine Kindergärten. Doch einer will weiterbauen: Elon Musk.

Ein Blick zurück. Im November 2019 wurde der Coup bekannt: Tesla, der größte Elektroautobauer der Welt, zieht nach Brandenburg; in die südöstlich von Berlin gelegene Gemeinde Grünheide. Auf einer Fläche von 300 Hektar wollte der Autokonzern jährlich 500.000 Elektroautos fertigen. Ein ambitioniertes Ziel. Ebenso ambitioniert war die vorgesehene Bauzeit. In weniger als zwei Jahren sollte das Werk stehen, bereits 2021 die Produktion anlaufen. Firmenchef Elon Musk pumpte bis zur feierlichen Eröffnung knapp sechs Milliarden Euro in die "Gigafactory". Er baute auf eigenes Risiko – teils ohne finale Genehmigungen – und wurde belohnt. Tausende gefällte Bäume, 19 Ausnahmegenehmigungen und knapp zweieinhalb Jahre später war es so weit: Im März 2022 eröffnete der Milliardär seine Autofabrik. Nicht ganz im Zeitplan, aber für deutsche Verhältnisse nahezu rasant. Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) schwärmte bei der Eröffnung: "Deutschland kann schnell sein."

Tesla-Werk in Grünheide erhält jährlich 1,8 Millionen Kubikmeter Wasser

Mit Tesla kam der Widerstand. Seit Jahren kämpft die Region gegen massiven Wassermangel. Im vergangenen Jahr deckelte der Wasserverband Strausberg-Erkner, der auch das Tesla-Werk in Grünheide beliefert, erstmalig den Verbrauch für Neukunden auf 105 Liter pro Person und Tag. Eine Menge, die nicht mal zur Befüllung einer Badewanne ausreicht. Auch Tesla besitzt eine Obergrenze. Maximal 1,8 Millionen Kubikmeter Wasser jährlich erhält die "Gigafactory". Dreimal mehr als der gesamte Privatverbrauch der 9000-Einwohner-Gemeinde Grünheide in einem Jahr. Vor allem das Lackieren der Autos bedarf erheblicher Wassermengen.

Manuela Hoyer will das nicht akzeptieren. Die 63-Jährige mit den kurzen grauen Haaren und der getönten Sonnenbrille ist ein Westberliner Original. Sie redet nicht lange um den heißen Brei herum. "Ich bin keine Politikerin, keine, die Amtsdeutsch spricht." Geht es um ihre Frau oder um die beiden Hunde Amigo und Luna, strahlt sie eine behagliche Wärme aus. Kommt das Gespräch auf Tesla, bewegt sich ihre Stimmung zwischen rasender Wut und Resignation. Aus ihrer Verachtung für den US-amerikanischen Autohersteller macht sie keinen Hehl. Mit ihrer Bürgerinitiative möchte Hoyer Tesla am liebsten den Garaus machen.

"Überall liegt der Müll rum": Manuela Hoyer von der Bürgerinitiative Grünheide neben der Batteriefabrik von Tesla. Foto: Jonas Klimm

Im Dezember 2019 gründete sie mit ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern die Bürgerinitiative Grünheide. Sie könne nicht hinnehmen, dass sich Tesla immer wieder über Recht und Gesetz stelle und die Politik alles akzeptiere. "Von Beginn an haben sie gegen umweltrechtliche Standards verstoßen", beklagt Hoyer. Im Januar 2020 wurden Weltkriegsbomben gesprengt, in einem Wasserschutzgebiet. "Das ist ein Verstoß gegen die brandenburgische Wasserschutzgebietsverordnung", sagt Hoyer. Ein Gebäude, das als Lagerhalle genehmigt wurde, funktionierte das Unternehmen kurzerhand zur Batteriefabrik um. "Jetzt sagt Tesla, dass sie nicht genug Lagerplatz haben, deshalb sollen weitere Kiefern gefällt werden. Da wirst du verrückt", sagt Hoyer.

Dazu kamen weitere Störfälle. Im September 2022 brannte eine Recycling-Anlage auf dem Gelände. Wie sich im Nachhinein herausstellte, hatte die US-Firma für den Bau der Anlage keine Genehmigung. Tesla beantragte diese erst drei Monate später. Ein Vorfall unter vielen. Auf Nachfrage unserer Redaktion, was Tesla zu den Vorwürfen der unzureichenden Informationspolitik und Umweltschutzmaßnahmen sagt, reagiert das Unternehmen nicht. Immer wieder, sagt Hoyer, hätten sie und ihre Mitstreiter geklagt, doch alle Beschwerden seien zurückgewiesen worden. "Und Geld für mehr Klagen haben wir leider nicht", sagt sie.

Grünheides Bürgermeister sagt: "Tesla ist eine kleine Diktatur"

Bei Tesla geht vieles rascher als bei vergleichbaren Firmen. Ein Grund, warum Grünheides Bürgermeister Arne Christiani (parteilos) das Unternehmen als eine "kleine Diktatur" bezeichnet. Trotzdem sieht Christiani durch die Tesla-Ansiedlung nur Vorteile für Grünheide: "Der Image-Gewinn ist enorm. Es gibt eine Perspektive für junge Menschen. Wir haben mittlerweile Wartelisten in unseren Sportvereinen und bei der Jugendfeuerwehr." Was Christiani nicht sagt: Natürlich wird die Gemeinde auch monetär profitieren. Noch könne er zu einem Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen aber nichts sagen. "Wir leben im Jetzt."

Die Kritik der Bürgerinitiative und von Umweltverbänden höre er wohl. Natürlich benötige Tesla Wasser zur Herstellung seiner Autos, räumt der Bürgermeister ein. Aber "im Vergleich zu deutschen Autobauern ist Tesla am unteren Ende". Die Diskussionen innerhalb des Wasserverbands wolle er nicht kommentieren. Nur so viel: Einen Mangel habe es schon lange vor der Werksansiedlung gegeben. Aus seiner Sicht sei das Problem an anderer Stelle zu verorten, unter anderem sei das Trinkwasser zu billig. Fakt sei außerdem: "Wenn Wasser nicht zur Verfügung gestellt werden kann, dann wird es keinen zusätzlichen Werksausbau geben." Den Vorwurf, wegen Tesla hätten 300 Hektar Kiefernwald gefällt werden müssen, kann Christiani nicht nachvollziehen. "Das ist ein Wirtschaftswald und der Bebauungsplan steht seit über 20 Jahren", sagt er.

Mit seiner Unterstützung für Tesla ist Christiani im Einklang mit der brandenburgischen Landesregierung. Diese jubelte, als sich der US-amerikanische Konzern 2019 für den Standort Grünheide entschied. Das Bundesland ist durch Rückschläge in den vergangenen Jahrzehnten gezeichnet. Auf dem Gelände, das heute zu Tesla gehört, wollte sich vor 20 Jahren BMW ansiedeln. Der Plan scheiterte, ebenso der Aufbau einer Chipfabrik in Frankfurt an der Oder, ebenso die Ansiedlung von Cargolifter auf dem Flugplatz Brand, 60 Kilometer südlich von Berlin. Zudem steht Brandenburg vor enormen Herausforderungen; der Strukturwandel dräut am Horizont. Bis 2030 will die Bundesregierung aus der Kohleförderung aussteigen. Für die Lausitz, aus der rund ein Drittel der jährlich in Deutschland geförderten Braunkohle stammt, ein schwerer Schlag. Brandenburg brauchte einen mentalen Schub – da kam Tesla gerade recht.

Ein Ulmer Unternehmer darf wegen Wassermangels nicht bauen

Etliche Menschen in Grünheide stehen hinter der Tesla-Ansiedlung, das gesteht auch Hoyer ein. Deshalb bekomme die Bürgerinitiative heftigen Gegenwind. "Ich habe alles, was die ablehnen: Ich bin Wessi, mit einer Frau verheiratet und kämpfe gegen Tesla." Es sei ein Kampf "David gegen Goliath". "Ich bin oft traurig, aber dann kommt Zuspruch von Mitstreitern und ich stehe wieder auf." Als ehemalige Betriebsrätin sei es in ihrer DNA, gegen Ungerechtigkeiten zu kämpfen.

Zwölf Kilometer weiter nördlich liegt die Gemeinde Rüdersdorf. Hier betreibt der Ulmer Unternehmer Philipp Heim einen Standort seiner deutschlandweit tätigen Firma; sie hat sich unter anderem auf Recycling spezialisiert. Sein Gewerbe wollte er an der nahe gelegenen Bundesstraße erweitern, berichtet Heim. Eine Baugenehmigung hätte er zwar noch nicht gehabt, trotzdem sei er fest von einer Erlaubnis ausgegangen. Bis ihm die Gemeinde mitteilte, dass sein Bauvorhaben wegen des Wassermangels in der Region nicht umsetzbar sei. "Das war ein Schlag ins Gesicht", sagt Heim. Der Gemeinde mache er aber keinen Vorwurf. Auf Nachfrage bestätigt das Rüdersdorfer Rathaus, dass der Wasserverband Strausberg-Erkner jeglichen Neubauvorhaben aktuell eine Absage erteile. Wie lange diese Situation anhalte, sei unklar.

Heim ist sicher: Die Umstände haben "zumindest indirekt mit Tesla zu tun". Wenn vorher schon kaum Wasser vorhanden gewesen sei, werde es nicht mehr durch ein Unternehmen, das sehr viel Wasser brauche, formuliert er diplomatisch.

Wegen des Wassermangels in Ostbrandenburg durfte der Ulmer Unternehmer Philipp Heim sein Gewerbe nicht erweitern. Foto: Philipp Heim

Eines steht fest: Tesla will weiter wachsen. Aktuell laufe das Genehmigungsverfahren für einen Ausbau, sagt Bürgermeister Christiani. Dann sollen doppelt so viele E-Autos in Grünheide gefertigt werden – eine Million jährlich. Dafür würden gerade dringend Mitarbeiter gesucht. Und das ist nur die erste Ausbaustufe. "Unser rechtskräftiger Bebauungsplan geht am Ende von 40.000 Beschäftigten aus", beziffert Christiani. Aktuell sind es gut 10.000 Mitarbeiter. Wann und ob die groß angelegten Ausbaupläne umgesetzt werden, könne er aber nicht sagen. Das hänge von der Entwicklung der Absatzzahlen, der Infrastruktur und dem vorhandenen Personal ab.

Tesla-Chef Elon Musk erhält Unterstützung von Dietmar Woidke (SPD)

Der märkische Sand, der noch weite Flächen der 300 Hektar Werksgelände bedeckt, wird bald zubetoniert. Wie der weitere Ausbau von Tesla voranschreitet, hängt maßgeblich von der Wasserverfügbarkeit ab. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sicherte Musk noch im März in einem Brief Unterstützung beim weiteren Werksausbau zu. Kurz darauf fing sein Regierungssprecher die Aussage wieder ein. Es handelte sich demnach "nicht um ein Versprechen des Ministerpräsidenten". Auf Nachfrage teilt das brandenburgische Umweltministerium nun mit, dass Tesla "in einer zweiten Ausbaustufe in erheblichem Umfang das interne Prozesswasserrecycling zu erhöhen" beabsichtige.

Noch dominiert der märkische Sand die Tesla-"Gigafactory" in Grünheide. Schon bald aber soll das Werk weiter ausgebaut werden. Foto: Jonas Klimm

Manuela Hoyer glaubt keinem der beteiligten Akteure mehr. Am Rande des Rest-Kiefernwalds sagt sie: "Was hier geschieht, ist ein Verbrechen an der Umwelt." Und das alles für einen "durchgeknallten Typen wie Musk". Die Bürgerinitiative werde jedenfalls ihren Widerstand nicht aufgeben und weiter "Sand ins Getriebe streuen". Natürlich auf legalem Wege, ergänzt sie. Bei der Gemeinde Grünheide sind bereits 15 Einwendungen gegen die Tesla-Erweiterung eingegangen. Bürgermeister Christiani kann die Bedenkenträger nicht verstehen. Für ihn ist die Ansiedlung "nicht nur ein Lotto-Gewinn für Grünheide, sondern für ganz Ostbrandenburg". Der Streit um Tesla geht in die nächste Runde.