Nach dem Stellenabbau stellt Audi jetzt kräftig ein

Plus Audi steuert um und schafft neue Stellen in Zukunftsfeldern und in der Formel Eins, das bestätigt der Autobauer gegenüber unserer Redaktion. Davon profitiert Neuburg.

Der bevorstehende Jahreswechsel markiert einen Wendepunkt in der Geschichte von Audi. Denn bis dahin ist der Abbau von rund 9500 Arbeitsplätzen nach Informationen unserer Redaktion größtenteils geregelt. "Damit beginnt der Aufbau von bis zu 2000 Stellen in Zukunftsfeldern wie der Software-Entwicklung", bestätigte eine Sprecherin des Autobauers am Montag auf Anfrage. Wie im Programm "Audi.Zukunft" mit dem Betriebsrat vereinbart, fallen bis 2025 bis zu 9500 Arbeitsplätze "sozialverträglich" weg. Das erfolgt überwiegend über freiwillige Vorruhestandsprogramme oder dadurch, dass Beschäftigte regulär in den Ruhestand gehen.

