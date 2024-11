Kaniber: Messe IAA Mobility in Münchner Innenstadt wichtig

Bayerns Tourismusministerin Michaela Kaniber (CSU) befürwortet die Fortführung von Autoshows auf öffentlichen Plätzen in der Münchner Innenstadt während der Messe IAA Mobility. «Großstädte leben von solchen Veranstaltungen. Und diese sollten auch die Gastgeberstadt erlebbar machen und die einheimische Bevölkerung einbeziehen», teilte die Ministerin mit.

Der Münchner Stadtrat soll am Mittwoch über die Weiterführung der IAA Mobility in der Innenstadt entscheiden. Der Bund Naturschutz hat am Dienstagnachmittag zu einer Demonstration gegen die Automesse aufgerufen. Damit werde eine Mobilitätsform beworben, die nicht zur Verkehrswende betrage, hieß es zur Begründung.