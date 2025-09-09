Wie es in Deutschland beim „autonomen Fahren“ vorangeht

Das selbstfahrende Auto gilt seit Jahren als großes Versprechen für die Zukunft. Doch nun soll es bald wahr werden. Auf der IAA in München zeigt der deutsche Hersteller Holon seinen gleichnamigen Minibus, der ab dem Herbst auf Hamburgs Straßen rollen soll. Allerdings fährt der elektrisch betriebene Kleinbus bisher nicht allein. Er ist Teil des Projekts „Alike“, mit dem die Hamburger Hochbahn zusammen mit mehreren Partnern die Integration autonomer Shuttles in den öffentlichen Nahverkehr erprobt.

„Ridepooling“ heißt der Fachbegriff für das Konzept: Wer eine Fahrt will, kann sich über eine App anmelden und Start- und Zielpunkt festlegen. Aus einem Pool autonom fahrender Fahrzeuge holt einen dann ein Fahrzeug aus der Nähe ab, in dessen Route der eigene Transportwunsch am besten passt. So ein Angebot ist bislang wirtschaftlich nicht umsetzbar. Autonome Fahrzeuge könnten das ändern, erklärt das Karlsruher Institut für Technologie als Forschungspartner das Projekt.

Autonomes Fahren: Ab dem kommenden Jahr kann man mitfahren

Zwei Fahrzeuganbieter dürfen in Hamburg bei dem europaweit einmaligen Vorhaben mitmachen. Neben Holon ist das noch die VW-Tochterfirma Moia, die einen umgebauten ID. Buzz AD ins Rennen schickt. Der Wagen aus der Nutzfahrzeugsparte von Volkswagen soll das erste autonome Serienfahrzeug des Konzerns sein und hat auch in München bereits erste Tests auf öffentlichen Straßen erfolgreich absolviert. Moia stellt auch die Betriebs- und Ridepooling-Software für beide Betreiber und Fahrzeugtypen und integriert alle Projektbestandteile in das Angebot. Doch zunächst fahren auch die Volkswagen-Busse nur mit einem Sicherheitsfahrer und ohne Fahrgäste. Ab dem kommenden Jahr 2026 dürfen ausgesuchte Mitfahrer zusteigen.

Während im ID. Buzz AD bis zu vier Personen mitfahren dürfen, hat der Holon Platz für bis zu 15 Fahrgäste. Zudem gibt es eine automatische Rampe, einen gesicherten Rollstuhlplatz sowie akustische und visuelle Unterstützungssysteme für Barrierefreiheit. Die wichtigste Technik in beiden Fahrzeugen kommt aber von der US-Firma Mobileye, einer Intel-Tochter, und basiert auf zwei voneinander unabhängigen Systemen, die eine 360-Grad-Umfelderkennung ermöglichen. Eines besteht aus 13 Kameras, das andere aus neun Lidar- und sechs Radarsensoren. Hochleistungsrechner und Software wandeln deren Daten in Fahrbefehle um.

Schritt für Schritt übernimmt der Computer

Gefördert wird das Projekt über eine Laufzeit von drei Jahren mit 26 Millionen Euro durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Im August ist der erste Prototyp des Holon in Hamburg angekommen. Moia ist schon länger unterwegs. Im Rahmen von Testfahrten werden aktuell noch grundlegende Fahrzeugeigenschaften erprobt. Mit Erhalt der angestrebten Erprobungsgenehmigung für autonomes Fahren erfolgt eine schrittweise Übergabe der Fahraufgaben vom Fahrpersonal an das Selbstfahrsystem.

Hinter Holon steht die deutsch-österreichische Firmengruppe Benteler, die im Maschinenbau, in der Automobiltechnik und Stahlbranche aktiv ist. Gebaut werden soll der Holon allerdings in den USA. In Jacksonville in Florida soll in Kürze nicht nur ein Werk entstehen. Dort läuft parallel auch ein Projekt zum Markteintritt in den USA im Rahmen eines dauerhaft betriebenen, vernetzten und autonomen Verkehrsdienstes. Vorstellbar sind laut Holon künftig aber auch Anwendungen beim Flughafentransport oder im Rahmen von Großveranstaltungen. Potenzial sieht man auch im ländlichen Raum, wo Bahn und große Busse oft nicht rentabel sind.