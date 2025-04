Rocketeer Festival gewinnt Bayerischen Digitalpreis

Große Ehre für die Mediengruppe Pressedruck: Gemeinsam mit dem Physik-Nobelpreisträger Ferenc Krausz wurde das Team des Rocketeer Festivals vom Bayerischen Digitalminister Fabian Mehring im Augsburger Kongress mit dem Bayerischen Digitalpreis B.DiGiTAL ausgezeichnet.

Krausz und seinem Team war 2001 erstmals die Erzeugung von Lichtpulsen im Attosekundenbereich gelungen. Somit lassen sich Elektronenbewegungen in Echtzeit beobachten. Krausz ist seit 2003 Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching und Lehrstuhlinhaber für Laserphysik-Experimentalphysik an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Rocketeer Festival: Hotspot für Innovation

Das Rocketeer Festival mit seinem Gründer und pd-digital-Geschäftsführer Daniel Kempf wird von der Staatsregierung gewürdigt, weil es sich „zu einem der bedeutendsten Events für digitale Innovationen und Zukunftstrends in Bayern und Deutschland“ entwickelt hat. Jährlich ziehe es führende Köpfe aus Technologie, Start-ups, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft an, um gemeinsam die digitale Zukunft zu gestalten. Weiter heißt es in der Begründung: „Mit hochkarätigen Speakern, innovativen Formaten und einer inspirierenden Atmosphäre setzt das Festival neue Maßstäbe und bietet eine einzigartige Plattform für Austausch und Vernetzung.“ Eine stetig wachsende Teilnehmerzahl und das zunehmende Interesse unterstrichen „die Relevanz des Festivals für die Digitalwirtschaft“. Augsburg etabliere sich dadurch zunehmend als „Hotspot für Innovation und digitale Exzellenz“. Mit Kempf wurden für das Rocketeer-Team Andreas Schmutterer, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Mediengruppe Pressedruck am Standort Augsburg, Festivalleiterin Christiane Zaunitzer und Projektmanagerin Janina Tetsch geehrt.

„Heute war Augsburg die Innovationshauptstadt der Republik und der Sound der Zukunft kam von Lech“, sagte Digitalminister Mehring. „Die Innovationskraft, die hier sichtbar wird, ist ein echter Standortfaktor für ganz Bayern. Die Zukunft ist jetzt – und diese Woche ist sie eine Augsburgerin“, fügte er hinzu.

Revolution im Bereich der Informationstechnologien

Nobelpreisträger Krausz’ Arbeit wurde mit dem Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten - in Vertretung Markus Söders von Staatskanzleichef Florian Herrmann - gewürdigt, weil die Technologien der Attosekundenphysik eine Revolution im Bereich der Informations-Technologien ermöglichen könnten. Über die Frequenzen von Lichtwellen gesteuerte Elektronik wäre in der Lage, viel mehr Rechnerleistung in viel kürzerer Zeit zu erzeugen – und könnte bisherige Rechner-Höchstleistungen um bis zu 100.000 Mal beschleunigen, heißt es in der Begründung der Jury.

Der Bayerische Digitalpreis B.DiGiTAL wird seit 2021 jährlich für herausragende Leistungen am Digitalstandort Bayern verliehen. Er soll hochkarätige Impulsgeber aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik mit der Branche miteinander vernetzen. (AZ)