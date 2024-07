Mann stirbt beim Baden in Mittelfranken

Ein 85-jähriger Mann ist beim Baden in einem Baggersee in der Nähe von Happurg (Landkreis Nürnberger Land) gestorben. Wie die Polizei mitteilte, erlitt der Mann am Freitagnachmittag einen Hustenanfall und geriet dadurch unter Wasser. Sein 68-jähriger Begleiter versuchte den Angaben zufolge noch, ihn festzuhalten, konnte ihm aber nicht helfen. Die Rettungskräfte der Wasserwacht bargen den 85-Jährigen nach rund eineinhalb Stunden. Wiederbelebungsversuche vor Ort blieben erfolglos.

