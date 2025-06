Senior stirbt trotz Reanimation nach Badeunfall

Ein Senior ist trotz einer zunächst erfolgreichen Reanimation nach einem Badeunfall in Oberbayern gestorben. Eine Angehörige bemerkte am Sonntag, dass der 78-Jährige bewusstlos auf der Oberfläche eines Baggersees bei Altötting trieb, wie die Polizei mitteilte. Weitere Badegäste halfen dann dabei, den Mann ans Ufer zu bringen. Der 78-Jährige wurde zunächst erfolgreich reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er allerdings einen Tag später. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es derzeit nicht.

Am vergangenen Wochenende starben im Freistaat noch zwei weitere Männer beim Baden. Ein 25-Jähriger war laut Polizei im Bodensee vor seinen Freunden untergegangen. Am Sylvensteinsee starb zudem ein 79-Jähriger bei einem Badeausflug mit seiner Ehefrau.