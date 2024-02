BAföG beantragen: So wird der Antrag gestellt - auch online

Viele junge Menschen in der Ausbildung verzweifeln wenn es darum geht, den BAföG-Antrag zu stellen. Dabei geht das auch digital. Wie läuft das ab?

BAföG dient der finanziellen Förderung von Auszubildenden. Aufgrund der Bearbeitungsdauer sollte es mehrere Wochen vor dem Monat, in dem Ihre Ausbildung beginnt, beantragt werden. Die finanzielle Förderung erhalten Sie nicht rückwirkend oder vor Beginn der Ausbildung, sondern erst nach der Antragstellung. Der Antrag stellt viele vor Herausforderungen. Wie die Antragstellung abläuft und wo man den BAföG-Antrag auch online stellen kann, erfahren Sie in diesem Artikel.

BAföG-Antrag: So wird BAföG beantragt

Bei der Antragstellung wird zwischen einem Studium im Inland, einer schulischen Ausbildung im Inland und Förderungsmöglichkeiten für Ausbildungsverhältnisse im Ausland unterschieden.

Für die Antragstellung für ein Studium im Inland werden folgende Formblätter benötigt:

Antrag auf Ausbildungsförderung

Bescheinigung nach Paragraf 9 BAföG

Einkommenserklärung (Ihrer Eltern, Ehegatten oder Partner/Partnerin)

Nachweis über Kinder

Leistungsbescheinigungen nach §48 BAföG

Antrag auf Vorausleistung

Datenschutzhinweise

Zusätzlich muss von Studierenden ein "Folgeantrag auf Ausbildungsförderung" und für Förderungen im Ausland ein Zusatzblatt "Ausbildung im Ausland" ausgefüllt werden. Die Antragsformulare können als pdf-Datei auf der Website des Bundesministeriums für Bildung und Forschung heruntergeladen werden.

Die Anträge müssen ausgefüllt und ausgedruckt werden. Anschließend senden Sie die Formulare an das für Sie zuständige Amt für Ausbildungsförderung, das Sie online über eine Karte finden können. Die Dokumente können auch per E-Mail an das jeweilige Amt gesendet werden. Hierzu muss ein Formblatt elektronisch ausgefüllt und unterschrieben worden sein. Das Deutsche Studentenwerk empfiehlt außerdem, bei Fragen direkt beim zuständigen BAföG-Amt nachzufragen und eine Telefonnummer auf den Antrag vermerken, damit Sachbearbeitende Rückfragen stellen können.

Was außerdem helfen kann: Um die Berechnung der individuellen BAföG Förderungen darzustellen, hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung fiktive Schüler, Schülerinnen, Studenten und Studentinnen und ihre fiktiven Lebensumstände auf ihrer Internetseite aufgelistet. Die Fälle können mit realen Umständen verglichen werden und Hilfe leisten.

Übrigens: Wie viel BAföG Sie erhalten können, lässt sich im Vorhinein berechnen.

BAföG-Antrag online stellen

Über www.bafoeg-digital.de können Sie seit 2021 Ihren BAföG-Antrag auch online ausfüllen und einreichen. Im Gegensatz zu den einzelnen Formularen, die selbstständig gedruckt oder digital ausgefüllt werden müssen, werden bei BAföG Digital die notwendigen Daten nacheinander eingegeben. Die Seite arbeitet hier mit Fragen, die nacheinander beantwortet werden. Den Antrag können Sie jederzeit weiter bearbeiten, denn die Daten werden automatisch gespeichert. Um den Antrag auszustellen, müssen Nutzer und Nutzerinnen ein Konto anlegen oder ihren digitalen Personalausweis vorzeigen. Nachdem der Antrag vollständig ist, kann er direkt digital versendet werden.

Zur zusätzlichen Hilfe gibt es bei BAföG Digital ein Erklärvideo, das detailliert die einzelnen Schritte erklärt. Auch während des Prozesses werden einzelne Begriffe erklärt und die notwendigen Angaben und Dokumente beschrieben. Außerdem gibt es die Funktion der "Leichten Sprache" und das Erklärvideo als Gebärdensprachenvideo.

Bei Problemen, die während des Prozesses auftreten, kann außerdem eine Service-Hotline befragt werden.

Übrigens: Um BAföG zu können, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Außerdem dürfen Studierende, die BAföG beziehen, nicht zu viel Geld besitzen. Und auch das Einkommen der Eltern spielt in vielen Fällen eine Rolle.