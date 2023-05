Verhandlungen mit Bahn: Reaktion der EVG heute erwartet

Die EVG befindet sich in Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn und rund 50 weiteren Eisenbahn-Unternehmen. Wie laufen die Gespräche? Und stehen Streiks an?

Noch immer ist keine Lösung bei den Tarifverhandlungen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) mit der Deutschen Bahn und 50 weiteren Eisenbahn-Unternehmen in Sicht. Die Fronten sind verhärtet. Am Donnerstag endet in Fulda die vierte Verhandlungsrunde. Mit einem Erfolg? Der aktuelle Stand der Verhandlungen im Überblick.

Wie lange läuft der Tarifvertrag der EVG?

Der Tarifvertrag der EVG ist im Februar 2023 ausgelaufen. Er hatte eine Gültigkeit von 24 Monaten gehabt. Nun laufen die Verhandlungen über einen neuen Tarifvertrag. Eine Einigung gibt es noch nicht. "In der Frage der Laufzeit werden wir wohl neue Wege gehen", kündigte Carina Peter, Leiterin der Tarifabteilung der EVG, bereits an. Der neue Tarifvertrag soll eine kürzere Laufzeit als 24 Monate haben. "So sind wir schneller handlungsfähig und können in unsicheren Zeiten wie diesen auf aktuelle Entwicklungen schnell mit einer neuen Lohnforderung reagieren", sagte Peter.

Tarifverhandlungen 2023: Was fordert die EVG?

Die EVG befindet sich in Tarifverhandlungen mit der Deutsche Bahn (DB) und rund 50 kleineren Eisenbahn-Unternehmen. Die Gewerkschaft fordert zwölf Prozent mehr Lohn bei den oberen Einkommen oder eine Lohnerhöhung von mindestens 650 Euro pro Monat.

Die Deutsche Bahn will sich bei seinem Angebot am Abschluss des öffentlichen Dienstes vom orientieren. Dieser sieht eine steuer- und abgabenfreie Inflations-Ausgleichsprämie von insgesamt 3000 Euro vor, die nach und nach zwischen Juni dieses und Februar nächsten Jahres ausgezahlt werden soll. Ab dann soll es für alle Beschäftigten mindestens 340 Euro brutto mehr im Monat geben. Für die EVG ist der Abschluss im öffentlichen Dienst indes keine Verhandlungsgrundlage. Insbesondere die steuerfreie Einmalzahlung will die EVG nicht. Beide Seiten lagen also noch weit auseinander.

Verhandlungen zwischen Bahn und EVG: Führt die vierte Verhandlungsrunde zum Erfolg?

Ein in Fulda unterbreitetes Angebot der Bahn hatte die Gewerkschaft in der dritten Verhandlungsrunde abgelehnt. Der Konzern hatte in der laufenden Tarifrunde neben einem steuer- und abgabenfreien Inflationsausgleich in Höhe von insgesamt 2850 Euro eine Erhöhung von 10 Prozent für die unteren und mittleren sowie 8 Prozent für die oberen Lohngruppen vorgeschlagen. "Die DB hat das höchste Angebot ihrer Geschichte gemacht", hatte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler das Angebot kommentiert: "Die EVG weigert sich weiterhin kategorisch, mit uns inhaltlich zu verhandeln. Stattdessen droht sie mit Streiks." Am Dienstag wird eine Reaktion der EVG erwartet.

Zumindest ein Tarifthema ist inzwischen geklärt. Vor dem Arbeitsgericht in Frankfurt am Main haben die Bahn und die EVG einem Vergleich beim Mindestlohn zugestimmt. Bei rund 2000 Bahn-Beschäftigten, die den gesetzlichen Mindestlohn bislang nur über Zulagen erhalten haben, wird dieser nun rückwirkend zum 1. März in die Tariftabellen aufgenommen.

Wie lief dritte Verhandlungsrunde zwischen EVG und Bahn?

Am 26. April hat die Bahn die dritte Gesprächsrunde für beendet erklärt. Ein Ergebnis gab es nicht. Grund sei die Weigerung der Gewerkschaft, über das am Dienstag vorgelegte neue Angebot der Bahn zu verhandeln, teilte der bundeseigene Konzern am Mittwoch in Fulda mit. "Wir haben uns einen riesigen Schritt auf die Gewerkschaft zubewegt. Auf der anderen Seite ist Stillstand", sagte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler.

Die EVG zeigte sich über den Beschluss der Bahn "höchst irritiert". "Das kann bedeuten, dass es zu neuen Streiks kommt", sagte EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch am Mittwoch in Fulda. Konkrete Pläne nannte er zunächst aber nicht. "Statt gemeinsam nach Wegen zu suchen, wie wir ins Verhandeln kommen, packt der Verhandlungsführer der DB AG seine Koffer und verlässt den Verhandlungsort", kritisierte Loroch. "Wir wollten in großen Schritten vorankommen und hatten unseren Aufenthalt in Fulda bereits bis Freitag verlängert."

Wann verhandelt die EVG wieder?

Die EVG hatte am vergangenen Donnerstag bereits kurz nach Erhalt des Angebots der Bahn mitgeteilt, dass sie zügig weiterverhandeln will. Details gibt es aber bislang nicht.

Droht wieder ein Bahn-Streik?

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die EVG zunächst nochmal an den Verhandlungstisch kommt. Doch in den kommenden Wochen könnte sie auch erneut mit einem Warnstreik ihren Forderungen Nachdruck verleihen.