ICE strandet mit Hunderten Fahrgästen in Unterfranken

Wegen eines technischen Defekts ist ein ICE mit mehreren Hundert Fahrgästen an Bord im unterfränkischen Laufach gestrandet. Der halbe Zug musste mit Hilfe von Einsatzkräften evakuiert werden.

Der ICE von Dortmund mit Fahrtziel Wien sei aufgrund einer technischen Störung bei Laufach zum Stehen gekommen und habe seine Fahrt nicht fortsetzen können, sagte ein Bahn-Sprecher. Der hintere Zugteil stand demnach am Bahnsteig in Laufach, so dass die Hälfte der rund 600 Fahrgäste an Bord unmittelbar habe aussteigen können.

Die übrigen Fahrgäste allerdings mussten nach Angaben des Sprechers mit Unterstützung eines Notfallmanagers, des Zugpersonals und von Einsatzkräften abseits des Bahnsteigs aussteigen und zu Fuß zum Bahnhof gehen. Andere Züge brachten die Menschen von dort weiter.