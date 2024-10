Längere Einschränkungen für Reisende am Ulmer Hauptbahnhof

Reisende müssen am Ulmer Hauptbahnhof wegen Umbauarbeiten länger mit Einschränkungen leben. Die Deutsche Bahn feierte am Dienstag mit Vertreterinnen und Vertretern des Bundes und der Stadt Ulm den Beginn des Umbaus. Das Empfangsgebäude solle durch die Modernisierung heller und fahrgastfreundlicher werden, teilte die Bahn mit. Doch derzeit müssen Reisende deshalb längere Wege in Kauf nehmen.

Investitionen in Höhe von rund 33 Millionen Euro

Das Unternehmen investiere rund 20 Millionen Euro, der Bund steuere rund 13 Millionen Euro bei, hieß es laut Mitteilung. Die Vorarbeiten liefen bereits seit April dieses Jahres. Seit Ende September sei das Empfangsgebäude für die Bauarbeiten gesperrt. Der modernisierte Bahnhof stehe den Reisenden nach Abschluss des Projekts ab Anfang 2027 wieder vollständig zur Verfügung, teilte die Bahn mit.