Mann stürzt in Neckargemünd zwischen Zug und Bahnsteigkante

In den Spalt zwischen einem fahrenden Zug und der Bahnsteigkante ist ein Mann am Bahnhof Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) gestürzt. Andere Reisende eilten dem 28-Jährigen zu Hilfe und retteten ihn am Samstag aus dem Gleis, wie die Polizei mitteilte. Sanitäter brachten den verletzten Mann in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand demnach nicht.

Augenscheinlich sei der 28-Jährige betrunken gewesen und zuvor über den Bahnsteig getorkelt, so die Polizei. Die S-Bahn sei mit Schrittgeschwindigkeit in den Bahnhof eingefahren. Wäre der Zug schneller gewesen, hätte dies für den Mann deutlich schlimmer ausgehen können, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Polizei appelliert, sich nicht zu nah an der Bahnsteigkante aufzuhalten. Erst wenn der Zug stehe, sollen Reisende die Sicherheitslinie überschreiten.