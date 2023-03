Deutsche Bahn in Tarifverhandlungen: Wird ab März 2023 gestreikt?

EVG und Deutsche Bahn sitzen ab 28. Februar 2023 wieder zu Tarifverhandlungen zusammen. Die Gewerkschaft hat schon jetzt mögliche Bahnstreiks angekündigt, wenn keine passenden Angebote auf dem Verhandlungstisch landen.

Zuletzt hatten sich die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) 2021 auf einen Tarifvertrag geeinigt. Der läuft nun aus und beide Parteien treffen sich erneut am Verhandlungstisch. Die Forderung der EVG: zwölf Prozent mehr Lohn, mindestens aber eine Gehaltserhöhung um 650 Euro pro Monat. Für Nachwuchskräfte werden 325 Euro pro Monat mehr gefordert. Der Vertrag mit den rund 50 Verkehrsunternehmen soll für zwölf Monate gelten.

Zwölf Prozent mehr: Das ist die höchste Lohnforderung in der Geschichte der Gewerkschaft und sorgt schon jetzt vor Beginn der Tarifverhandlungen am 28. Februar 2023 für Spannungen. Auch Warnstreiks sind möglich. Ab wann mit Streiks zu rechnen ist und was Bahn-Kundinnen und -Kunden für Möglichkeiten haben, lesen Sie hier.

Deutsche Bahn: Wird es wieder Warnstreiks geben?

Am 28. Februar 2023 kamen die Bahn und die EVG zu einer ersten Verhandlungsrunde in Fulda zusammen. Wie die Tagesschau berichtet, wurde diese jedoch nach zwei Stunden bereits unterbrochen. Ein Sprecher der Gewerkschaft begründete dies gegenüber der Tagesschau damit, dass die Bahn sich geweigert habe, ein Angebot vorzulegen.

Die Bahn begründet ihr Zögern mit der besonderen Lage in Europa. "Wir haben mitten in Europa einen verheerenden Krieg, wir sind in einer Nach-Corona-Phase, wir haben eine hohe Inflation und auch enorme Energiepreise", sagte Seiler der Tageschau. Der Konzern wolle zwar die Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anerkennen, doch müsse auch an die Zukunftsfähigkeit der Deutschen Bahn gedacht werden. Für diese würden große Investitionen nicht nur in das Personal sondern auch in Fahrzeuge und Infrastruktur notwendig.

Der EVG-Tarifvorstand Kristian Loroch warnte indes die Bahn davor, die Passagiere "zum Spielball" gegen die Bahn-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter zu machen. Ob es tatsächlich zu Warnstreiks kommt, hänge von den Gesprächen mit den anderen Unternehmen ab. Erste Aktionen seien ab etwa Ende März möglich, sagte Loroch zur Tagesschau.

Was können Kundinnen und Kunden im Fall eines Bahnstreiks tun?

Kommt es zum Bahnstreik, müssen Kundinnen und Kunden der Deutschen Bahn vor allem eines mitbringen: Geduld. Mit Zugausfällen und Verspätungen ist nämlich laut Verbraucherzentrale nicht nur während eines Streiks zu rechnen, sondern auch noch einige Stunden danach.

Wer eine Verbindung gebucht hat, findet Informationen zu Verspätungen, Ausfällen und möglichen Alternativen meist online und kann umplanen. Wer mit der gebuchten Verbindung oder den angegebenen Alternativen trotzdem nicht ans Ziel kommt, sollte laut Verbraucherzentrale Belege sammeln und sich den Ausfall oder die Verspätung von Mitarbeitern der Deutschen Bahn bestätigen lassen. Anschließend können Betroffene ihre Reise über ein Fahrgastrechte-Formular reklamieren.

Nach Angaben der Deutschen Bahn erhalten Reisende ab 60 Minuten Verspätung am Zielbahnhof eine Entschädigung von 25 Prozent des Ticketpreises, ab 120 Minuten sind es 50 Prozent. Wer lieber von seiner Reise zurück treten möchte, kann sich den vollen Fahrpreis erstatten lassen. Möglich ist das, wenn die erwartete Verspätung über 60 Minuten beträgt.