Droht ein neuer Bahn-Streik im August 2023?

Durch die Schlichtung zwischen EVG und DB wurde länger nicht gestreikt. Droht nun im August 2023 ein neuer Bahn-Streik oder werden es ruhige Sommerferien?

Seit dem letzten Streik bei der Deutschen Bahn (DB) ist einige Zeit vergangen, weil sich das Unternehmen und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG in den Tarifgesprächen angenähert hatten. Doch am 21. Juni waren die Verhandlungen gescheitert.

Im Juli sollte es laut jüngsten Medienberichten wieder einen Bahn-Streik durch die EVG geben. Dieser wurde abgewendet, da die EVG zunächst dem Schlichtungsangebot durch die Deutsche Bahn zugestimmt hat. Trotzdem können in Zukunft unbefristete Streiks drohen. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen.

Bahn-Streik im August 2023: Droht ein neuer Bahn-Streik?

Ursprünglich soll die EVG für den 4. Juli 2023 einen Bahn-Streik geplant haben, wie die Bild aus Bahnkreisen erfahren hatte. Doch die Deutsche Bahn schlug der Gewerkschaft eine Schlichtung vor, um den Tarifkonflikt ohne weitere Streiks in der Ferienzeit zu beenden.

Wie am 29. Juni bekannt wurde, nahm die EVG bei einer Vorstandssitzung das Schlichtungsangebot der Bahn an. EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch sagte dazu: "Wir haben nach dem Scheitern der Verhandlungen erklärt, uns gegen ein solches Verfahren nicht zu verwehren - jetzt halten wir Wort." Warnstreiks sind damit vorerst vom Tisch.

Die Gespräche begannen nach einem Bericht der Tagesschau am 17. Juli. Bei der Schlichtung zwischen Deutscher Bahn und EVG wurde nun auch tatsächlich eine Einigungsempfehlung erzielt. Und auch der EVG-Vorstand hat seinen Mitgliedern empfohlen, den Schlichterspruch anzunehmen. Diese entscheiden aber erst bei der Urabstimmung Ende August darüber.

Vor und während der Schlichtung gilt die Friedenspflicht. Weitere Warnstreiks sind in dieser Phase nicht möglich. Auch für die Zeit der Urabstimmung bei der über An- oder Abnahme der Schlichtung bis Ende August entschieden wird, habe die EVG laut des Berichts zugesichert, nicht zu streiken. Erst bei einem ablehnenden Votum sind unbefristete Streiks möglich - also erst nach August.

Streik der EVG bei der DB: Unbefristete Streiks standen lange im Raum

Zuvor sah es lange so aus, als könnte es bald zu unbefristeten Streiks kommen. Der Bundesvorstand der EVG hat am 22. Juni beschlossen, die Mitglieder bei einer Urabstimmung darüber abstimmen zu lassen.

Gewerkschaftschef Martin Burkert sagte damals, dass das insgesamt vier bis fünf Wochen dauern werde. Danach drohe ein unbefristeter Bahn-Streik, wenn sich 75 Prozent der Mitglieder für diesen aussprechen.

Deutsche Bahn kritisiert EVG: Einigung sei zum Greifen nah gewesen

Deutsche Bahn und die EVG hatten zuvor wochenlang verhandelt, um einen Kompromiss im Tarifstreit zu finden. Am 21. Juni erklärte die Gewerkschaft die Gespräche aber für gescheitert. Sie begründete das damit, dass die angebotene Lohnerhöhung durch die DB zu spät komme und zu niedrig sei. Außerdem hält die EVG die angebotene Laufzeit von 27 Monaten für "deutlich zu lang".

Bahn-Personalvorstand Martin Seiler kritisierte den Abbruch der Gespräche als "unglaublich". Er teilte mit: "Die EVG wirft einen fast fertigen Abschluss weg und setzt kurz vor dem Ziel alles auf Null." Eine Einigung sei zum Greifen nah gewesen.

Seiler argumentierte in der Mitteilung, dass die Fahrgäste und Bahn-Mitarbeiter die Leidtragenden seien. "Die Sommerferien stehen unmittelbar vor der Tür, die Reisenden wollen planen. Und unsere Mitarbeitenden wollen endlich mehr Geld", sagte er.

Die EVG verhandelt nicht nur mit der Deutschen Bahn, sondern auch mit etwa 50 weiteren Bahnunternehmen. Mit mehreren davon konnte Mitte Juni eine Einigung erzielt werden. Bei den anderen könnten künftig weiterhin Streiks drohen, wenn sich die Parteien nicht einig werden. Konkrete Streikpläne sind derzeit aber nicht bekannt.

Tarifverhandlungen mit EVG: Was ist das Angebot der Deutschen Bahn?

Die Deutsche Bahn hatte sich Ende Mai den Forderungen der EVG angenähert. Zuletzt war die Bahn der Tagesschau zufolge bereit, insgesamt 400 Euro mehr pro Monat zu zahlen, wollte aber eine Laufzeit von 27 Monaten. Dazu sollte eine Inflationsausgleichsprämie von 2850 Euro kommen. Außerdem wurden strukturelle Verbesserungen angeboten.

Warnstreik bei der DB 2023: Das fordert die EVG

Die Forderungen der EVG waren höher und so fordert die Gewerkschaft 650 Euro mehr Gehalt pro Monat, bei einer Laufzeit von 12 Monaten.

(mit dpa)