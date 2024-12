Auto an Bahnübergang von Zug erfasst – Frau verletzt

In Oberfranken ist ein Auto an einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Zug erfasst worden. Genaue Hintergründe zu dem Unfall in Meeder (Landkreis Coburg) am Morgen waren zunächst nicht bekannt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die 45 Jahre alte Fahrerin des Wagens wurde demnach leicht verletzt und vorsorglich in eine Klinik gebracht. Die Bahnstrecke zwischen Coburg und Bad Rodach war am Bahnübergang im Ortsteil Wiesenfeld zwischenzeitlich gesperrt. Geschätzt wurden die Schäden auf etwa 55.000 Euro.

