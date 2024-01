Bahnstreik der GDL hat begonnen: Das müssen Fahrgäste heute wissen

Der Bahnstreik heute am 24. Januar 2024 hat massive Auswirkungen. Wo wird gestreikt, wie lange dauert der GDL-Streik und was müssen Fahrgäste sonst noch wissen?

Der zweite Bahnstreik im Januar 2024 legt den Zugverkehr in Deutschland seit Mittwoch lahm - und dauert insgesamt sechs Tage. Das hatte die Lokführergewerkschaft GDL Anfang der Woche offiziell angekündigt. Im Güterverkehr begann der Streik sogar schon am Dienstag. Reisende müssen sich auf Tausende Zugausfälle einstellen.

Wann hatte der zweite Bahnstreik heute am 24. Januar 2024 genau im Personenverkehr begonnen? Wie lange dauert der GDL-Streik bei der Deutschen Bahn (DB)? Und worum geht es im Tarifstreit überhaupt? Hier bekommen Fahrgäste die wichtigsten Informationen.

Bahnstreik heute am 24. Januar 2024: Seit wann wird gestreikt?

Der DB-Streik hat im Personenverkehr am Mittwoch, 24. Januar 2024, um 2 Uhr in der Nacht begonnen. Die Gewerkschaftsmitglieder der DB Cargo legen den Güterverkehr sogar schon seit Dienstag um 18 Uhr lahm.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Bahnstreik im Januar 2024: Wie lange dauert der GDL-Streik?

Insgesamt will die GDL an sechs Tagen streiken: Der erneute Bahnstreik soll bis zum Montag, 29. Januar 2024, um 18 Uhr dauern. Erfahrungsgemäß dauert es dann noch etwas, bis sich der Bahnverkehr normalisiert.

GDL-Chef Claus Weselsky macht damit seine Ankündigung vom 12. Januar wahr: "Vom Prinzip her wird es länger und härter – das ist die Botschaft", sagte er damals bei einer Pressekonferenz. Und er machte schon damals klar, dass sich die Gewerkschaft nicht lange Zeit mit einem erneuten Streik lassen werde. Woran Weselsky bisher allerdings festhält, ist das Ausschließen eines unbefristeten Streiks. Diese wären allerdings möglich - die GDL-Mitglieder hatten sich bei einer Urabstimmung dafür entschieden.

GDL-Streik bei der DB: Wo wird gestreikt?

Der Streik wird im Personenverkehr sowohl den Regionalverkehr als auch den Fernverkehr treffen. Fahrgäste müssen sich darauf einstellen, dass es nicht nur zu Verspätungen kommt, sondern auch zu Zugausfällen.

Lesen Sie dazu auch

Insgesamt ist es der vierte Bahnstreik im aktuellen Tarifstreit zwischen GDL und Deutscher Bahn. Schon 2023 hatte es zwei Streiks gegeben. Im Januar wurde bereits drei Tage lang gestreikt.

Gibt es für den Bahnstreik ab Mittwoch einen Notfahrplan?

Die Deutsche Bahn warnt, dass der Streik erhebliche Einschränkungen beim Bahnverkehr in Deutschland verursacht . Schon am Montag hatte sie mitgeteilt, wie sie darauf regieren will: "Die DB wird wie beim letzten Streik für den Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr der DB einen Notfahrplan mit einem stark reduzierten Angebot an Fahrten anbieten." Es fahren dabei längere Züge, um die Effekte des Streiks abzumildern.

Welche Rechte haben Reisende bei einem Bahnstreik?

Bahnkunden sollten ihre Rechte bei einem Bahnstreik kennen. Wer für den betroffene Zeitraum eine Fahrt gebucht hat, kann sie zu einem späteren Zeitraum nachholen. Die Deutsche Bahn hat die Zugbindung aufgehoben.

Grund für den neuen Bahnstreik im Januar 2024: Worum geht es im Tarifstreit zwischen GDL und DB?

Die Forderungen der GDL an die Deutsche Bahn lassen sich in diesen Punkten zusammenfassen:

eine Lohnerhöhung von mindestens 555 Euro - gleichzeitig soll die Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden reduziert werden

eine Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro beziehungsweise für Auszubildende in Höhe von 1500 Euro.

Erhöhung der Ausbildungsvergütung um mindestens 324 Euro und eine Vereinheitlichung der Vergütung bei allen Eisenbahnen

Erst am Freitag, 19. Januar 2024, hatte die Deutsche Bahn der GDL ein neues Angebot vorgelegt. Sie bietet den Beschäftigten 4,8 Prozent mehr Geld ab August an und weitere 5 Prozent mehr ab April 2025. Dazu soll die Inflationsausgleichsprämie direkt nach einem Tarifabschluss ausgezahlt werden. Die Laufzeit soll nach Vorstellungen der DB bei 32 Monaten liegen.

Bei der Reduzierung der Wochenarbeitszeit kommt die Deutsche Bahn der GDL im neuen Angebot entgegen: Sie bietet den Lokführern und Zugbegleitern an, ihre Arbeitszeit ab dem 1. Januar 2026 bei gleichem Gehalt von 38 auf 37 Stunden reduzieren zu können. Wer das nicht möchte, soll stattdessen 2,7 Prozent mehr Geld bekommen. Insgesamt hätten diese Beschäftigten dann brutto 13 Prozent mehr Geld als jetzt.

Die GDL lehnte das Angebot allerdings ab. Sie teilte mit: "Mit dem dritten und angeblich verbesserten Angebot hat die Deutsche Bahn AG erneut gezeigt, dass sie ihren bisherige Verweigerungs- und Konfrontationskurs unverdrossen weiter verfolgt - von Einigungswillen kein Spur."

Die Deutsche Bahn kritisierte den erneuten Bahnstreik am Montag: "Die DB setzt auf Kompromisse, die GDL verschärft maßlos den Konflikt", sagte ein Sprecher des Unternehmens. Es sei unverantwortlich, bei so einem neuen Angebot nicht an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Da die GDL die Verhandlungen nach der zweiten Runde für gescheitert erklärt hatte, gibt es schon seit dem 24. November keine Gespräche mehr.

Die GDL hatte kurz vor dem aktuellen Streik ein Angebot vorgelegt, dass die Deutsche Bahn allerdings ablehnte. Es habe sich erneut um Maximalforderungen gehandelt.

Übrigens: Hier erfahren Sie, wie hoch das Gehalt von einem Lokführer aktuell ist.

(mit dpa)