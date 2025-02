Radfahrer kommt bei Unfall mit Zug ums Leben

Bei einem Unfall mit einem Regionalzug ist ein Radfahrer ums Leben gekommen. Der 78-Jährige habe am Vormittag die Gleise an einem unbeschrankten Bahnübergang bei Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) überqueren wollen, teilte die Polizei mit. Dabei wurde der Senior von dem Zug erfasst und starb noch am Unfallort.

Der Lokführer sowie die 23 Fahrgäste der Regionalbahn wurden von Notfallseelsorgern betreut und anschließend mit einem Bus zu ihren jeweiligen Zielorten gebracht. Die Strecke zwischen Wolfegg und Bad Waldsee musste mehrere Stunden lang gesperrt werden.

Die Ampel am Bahnübergang war zum Unfallzeitpunkt laut Polizei in Betrieb. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist bisher unklar.