Schwer verletzter Mann in Gleisbett entdeckt

Der Fahrer einer Regionalbahn hat in Balingen (Zollernalbkreis) einen reglosen Mann im Gleisbett entdeckt. Beim Eintreffen von Rettungskräften stellte sich heraus, dass der Mann schwer verletzt war, wie die Bundespolizei mitteilte.

Der 65-Jährige sei ersten Erkenntnissen zufolge alkoholisiert gewesen und im Gleisbett nahe der Haltestelle Balingen Süd von einem Zug erfasst worden. Die Bundespolizei ging zunächst von einem Unfall aus.

Der Mann wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Für die Rettungsmaßnahmen war die Bahnstrecke in der Nacht für etwa zwei Stunden gesperrt. Wie es genau zu dem Vorfall gekommen sei und welcher Zug den Mann erfasst haben könnte, werde noch ermittelt.