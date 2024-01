Banken

vor 50 Min.

Fusionspläne: Entsteht in Schwaben eine Mega-Sparkasse?

Plus Die Sparkasse Schwaben-Bodensee und die Sparkasse Günzburg-Krumbach haben Pläne für einen Zusammenschluss. Entstehen würde eines der größten Institute in Bayern.

Von Rebekka Jakob, Michael Kerler Artikel anhören Shape

In Schwaben bahnt sich eine große Fusion zweier Sparkassen an. Die Sparkasse Schwaben-Bodensee und die Sparkasse Günzburg-Krumbach haben Pläne, sich zusammenzuschließen. Das kündigten der Augsburger Landrat Martin Sailer und Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer am Samstag in ihrer Funktion als Vorsitzende der Sparkassen-Verbandsversammlungen an. Die beiden Institute wollen am Montag in Krumbach über das Vorhaben informieren. Dabei sein sollen auch Thomas Munding, Chef der Sparkasse Schwaben-Bodensee, und Daniel Gastl, Chef der Sparkasse Günzburg-Krumbach.

Kommt es zum Zusammenschluss, würde die mit Abstand größte Sparkasse in Schwaben und eine der größten Sparkassen Bayerns entstehen. Die Sparkasse Schwaben-Bodensee mit der Zentrale in Memmingen kam Ende 2022 auf eine Bilanzsumme von 9,5 Milliarden Euro und rund 1100 Mitarbeiter, sie ist bereits heute die größte Sparkasse der Region. Die Sparkasse Günzburg-Krumbach weist eine Bilanzsumme von rund 2,4 Milliarden Euro auf und hat rund 320 Beschäftigte. Nach der Fusion käme das Institut auf eine Größe wie die Sparkasse Nürnberg. Bis zu einem Zusammenschluss sind es allerdings einige Schritte. Unter anderem müssen die kommunalen Träger zustimmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen