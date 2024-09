Tipps für barrierefreies Wohnen: Hürden zu Hause müssen nicht sein

Ich wohne im eigenen Haus, habe Pflegegrad 2. Ich benötige einen Handlauf, um Stufen im Haus sicher überwinden zu können. Kann ich dafür den Zuschuss von der Pflegekasse beantragen?

Ja, stellen Sie den Antrag zusammen mit dem Kostenvoranschlag des Handwerkers, der den Handlauf anbringt, und lassen Sie den Handlauf wegen der Gewährleistung bitte auch vom Fachhandwerker anbringen.

Ich bin Vermieter. Wie viel Zuschuss erhält mein Mieter, der einen Pflegegrad hat, für einen Treppenlift?

Der Mieter mit Pflegegrad erhält für eine Maßnahme jeweils bis zu 4000 Euro.

In meinem Haus müssen die Türen verbreitert und das Bad muss so umgebaut werden, damit ich mich mit dem Rollstuhl dort bewegen kann. Ich habe zwar einen Pflegegrad. Aber der 4000-Euro-Zuschuss von der Pflegekasse reicht nicht aus. Wo bekomme ich noch Hilfe?

Hier empfiehlt sich eine Wohnberatung. Schauen Sie bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungsanpassung unter www.wohnungsanpassung-bag.de nach: Dort finden Sie Berater in Ihrer Nähe und zahlreiche Informationen. Die Wohnberater kennen sich mit Umbauten und Finanzierungsmöglichkeiten aus. Reichen mögliche Zuschüsse der staatlichen Förderbank KfW und Pflegekasse nicht, gibt es die Möglichkeit, einen vorhandenen Bausparvertrag zu nutzen oder das bayerische Baudarlehen zu beantragen.

Einen Kredit für den barrierefreien Umbau möchten wir nicht. Aber die Zuschüsse würden wir gern nutzen. Was ist möglich?

Den Zuschuss können Sie unter www.kfw.de beantragen. Im dortigen Merkblatt lesen Sie alle Details. Der Antrag muss gestellt werden, bevor der Vertrag, zum Beispiel für eine bodengleiche Dusche, abgeschlossen wurde. Maximal kann man 2500 Euro für einzelne Maßnahmen erhalten. Für Umbauten zum Standard „Altersgerechtes Haus“ liegt der höchstmögliche Zuschuss bei 6250 Euro. Hat jemand in Ihrem Haushalt einen Pflegegrad, kann es von der Pflegekasse einen Zuschuss bis 4000 Euro für eine Maßnahme geben.

Woher kriege ich den Antrag für den Zuschuss der KfW?

Unter www.kfw.de finden Sie im Bereich „Zuschussportal“ alle Hinweise, wie Sie den Zuschuss beantragen können. Sie können auch Ihre Hausbank um Hilfe bitten.

Gibt es eine regionale Förderung für barrierefreie Anpassungen?

Bayern fördert die Anpassung von bestehendem Eigen- und Mietwohnraum an die Wohnbedürfnisse von Menschen mit Behinderung. Die Förderung besteht in einem leistungsfreien Baudarlehen bis zu 10.000 Euro, das heißt, Sie müssen das Geld nicht zurückzahlen. Es gelten jedoch Einkommensgrenzen. Nähere Auskünfte gibt es über das bayerische Bauministerium über die Adresse www.stmb.bayern.de/wohnen/foerderung/barrierefreieswohnen.

Mein Sohn hat MS und jetzt auch einen Pflegegrad. Wir brauchen am Haus einen Außenaufzug. Wo informieren wir uns über Aufzüge und welche Quellen zur Finanzierung gibt es für uns?

Über Aufzüge können Sie sich unter www.nullbarriere.de informieren. Dort erhalten Sie auch eine telefonische Beratung unter 030/52 69 62 50. Es muss vorab geklärt werden, ob und welcher Aufzug technisch möglich ist. Bei der Finanzierung könnte das genannte Baudarlehen von bis zu 10.000 Euro vom Freistaat Bayern helfen. Die Pflegekasse kann sich mit einem Zuschuss bis zu 4000 Euro beteiligen. Möglich ist ein Zuschuss von der KfW. Allerdings müssen Sie beachten, dass die Zuschüsse für einzelne Maßnahmen separat beantragt werden müssen. In Ihrem Fall zum Beispiel die Fassadenveränderung und der Kauf des Aufzugs.

Ich bin nach einem Unfall schwer behindert. Umbauten im Haus sind nötig. Einen Pflegegrad habe ich nicht. Welche Förderung kann ich nutzen?

Sie können den KfW-Zuschuss nutzen. Er ist weder an das Einkommen noch an das Lebensalter gebunden. Vielleicht kommt auch das bayerische Baudarlehen für Sie in Frage.

Meine Schwester sitzt im Rollstuhl, hat einen Pflegegrad und jetzt endlich eine Wohnung gefunden. Die Badewanne muss durch eine bodengleiche Dusche ersetzt werden. Wie bekommen wir das Geld für die Anpassungen zusammen?

Ihre Schwester kann bei ihrer Pflegekasse einen Zuschuss von bis zu 4000 Euro beantragen. Von der KfW gibt es Zuschüsse. Die beiden Zuschüsse addieren und für ein- und dieselbe Maßnahme verwenden, darf man aber nicht. Nehmen Sie den einen Zuschuss zum Beispiel für die bodengleiche Dusche, den anderen Zuschuss für die Türverbreiterung und die Absenkung der Schwellen.

Kann eine bestehende Grundschuld einer abbezahlten Immobilie für eine Finanzierung verwendet werden?

Ja, eine bestehende Grundschuld kann wieder genutzt und an jede Bank abgetreten werden, um eine Finanzierung neu zu erhalten.

Gibt es auch einen Kredit für die Sanierung ohne Grundschuldeintragung?

Ja, sogenannte Blankodarlehen bis zu 50.000 Euro werden von Bausparkassen angeboten, wenn man mehr als zwei Jahre Eigentümer der Immobilie ist.

Man riet uns zu einem KfW-Zuschuss für altersgerechte Umbauten, denn unser Bauspargeld reicht nicht aus. Was ist von dieser Empfehlung zu halten?

Dies ist möglich. Der KfW-Zuschuss und das Bauspargeld können immer miteinander kombiniert werden.

Mein Vermieter unterstützt mich finanziell beim Einbau einer bodengleichen Dusche. Geht das, und was muss ich beachten?

Das sollte möglich sein. Informieren Sie aber die Pflegekasse darüber und vereinbaren Sie mit dem Vermieter, dass er auf den Rückbau der Dusche verzichtet. Das sollte in seinem Interesse sein.

Kann ich aus meinem Riester-Bausparvertrag Geld zum barrierefreien Umbau verwenden?

Ja, eine Entnahme ist mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Quartalsende möglich oder früher, wenn der Riester-Bausparvertrag zuteilungsreif ist.

Bekomme ich mit 70 Jahren noch einen Kredit bei der Bank für den Umbau?

Ja, viele Banken haben ein Rückzahlungsdatum bis zum 85. Lebensjahr. Die Rente muss aber entsprechend hoch sein für die Kreditprüfung.

Wir wollen eine Dusche mit Glastrennwand. Trotzdem ist der Platz knapp für den Rollstuhl….

Die Duschfläche und die übrige Bewegungsfläche können sich überlagern, damit die Rangierfläche so groß wie möglich ist. Allerdings wären dann eine faltbare Glaswand oder ein Vorhang besser. Eventuell lässt sich auch ein kleinerer Duschrollstuhl nutzen, der vom Arzt verordnet werden kann.

Es ist immer die Rede über Barrierefreiheit zu Hause. Was ist mit barrierefreien Zugängen zu Arztpraxen und Ämtern? Da liegt vieles im Argen…

Nutzen Sie das Bürgertelefon, die Bürgersprechstunde oder wenden Sie sich mit diesem Thema zum Beispiel an einen Abgeordneten in Ihrem Wahlkreis. München hat ein Förderprogramm für barrierefreie Praxis-Zugänge aufgelegt. Das zeigt, dass es möglich ist.

Zur Info: Die Fragen beantworteten Architektin Sonja Hopf und der Finanzierungsfachmann Thomas Eckardt vom Verband der Privaten Bauparkassen. Weitere Informationen zum Thema „Barrierefreiheit“ finden Sie unter den Adressen www.nullbarriere.de, www.wohnungsanpassung-bag.de und www.bausparkassen.de