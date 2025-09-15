Warum die Milliarden für die Infrastruktur versickern könnten

Marode Brücken, unzuverlässige Bahn, heruntergekommene Schulen: In vielen Bereichen der öffentlichen Infrastruktur sind deutliche Mängel spürbar. Da die Investitionen im letzten Jahrzehnt gering ausgefallen sind, will Deutschland jetzt dringend aufholen. Und das schnell. Mit der Grundgesetzänderung im März 2025 schaffte der Bundestag die Voraussetzung für die Einrichtung eines Sondervermögens in Höhe von 500 Milliarden Euro. Damit die Investitionsoffensive Realität wird, warnen drei Verbände der Bau- und Rohstoffwirtschaft, die Mittel nicht zur Haushaltskonsolidierung zu verwenden. Ihre vier zentralen Forderungen.

Sondervermögen darf keine Haushaltslücken stopfen

Für das Jahr 2026 sollen 34 Milliarden Euro in Straßen, Schienen und Wasserwege investiert werden. Diese Summe sei „ein ganz wenig mehr als im Jahr 2025“, sagt Peter Hübner vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie. Niedrig sind die Investitionen gerade bei den Wasserwegen, obwohl dort die größte Kapazitätsreserve der Logistik schlummere, kritisiert der Verband.

Hübner bezweifelt, dass die finanziellen Mittel reichen: „400 Brückenersatzbauten oder Grundsanierungen pro Jahr wird man damit nicht stemmen können“, sagt er. Das Sondervermögen sei für Projekte, die saniert werden. Doch viele Brücken seien so marode, dass sie neu gebaut und somit über den Haushalt finanziert werden müssen. „Die Verantwortlichen haben aus dem Dresdner Brückeneinsturz offensichtlich nichts gelernt. Das war anders besprochen, liebe Bundesregierung“, so Hübner.

Stattdessen würden Lücken mit dem Sondervermögen aufgefüllt. Hübner nennt etwa die Bahn. Dieser Infrastrukturbereich soll im Jahr 2026 etwa 22 Milliarden Euro erhalten, wobei rund 19 Milliarden durch das Sondervermögen finanziert werden sollen.

„Scheine ohne Steine“: Gewinnung von Gesteinsrohstoffen ist Daseinsvorsorge

Geld allein baue keine Brücken, sagt Christian Strunk, Präsident des Bundesverbands Mineralische Rohstoffe (MIRO) und betont den Ernst der Lage: „Deutschland benötigt jedes Jahr über 500 Millionen Tonnen Gesteinskörnungen wie Kies, Sand, Splitte und Schotter“. Das sei nach Trinkwasser der zweitgrößte Stoffstrom des Landes. Noch könne Deutschland den Bedarf selbst decken, obwohl 400 Betriebe schließen mussten, da ihnen die Genehmigungen fehlten. Möchten Betriebe etwa Natursteine abbauen, seien regelmäßige Genehmigungsverfahren nötig, die fünf bis zehn Jahre dauern, so Strunk.

Besonders die Versorgungslage mit Sand und Kies sei mancherorts angespannt. Doch diese Rohstoffe seien für den Wohnungsbau oder die Brückensanierung unersetzlich. Die Gewinnung von Gesteinsrohstoffen müsse als Daseinsvorsorge anerkannt und die Rahmenbedingungen angepasst werden, sagt Strunk.

Bauen in Deutschland muss erleichtert werden

Dies gilt auch für die Baubranche. „Wir bauen in Deutschland zu kompliziert, langsam und ineffizient“, sagt Hübner. Als Beispiel nennt er den Bau einer Bildungseinrichtung: „Wenn eine Gemeinde eine Schule bauen will, sind bis zu 80 einzelne Aufträge nötig“. Eine kleine Verwaltung könne damit bis zu zwei Jahre beschäftigt sein, ohne dass sich ein Stein bewege. „Das kann nicht das viel beschworene Tempo sein“, so Hübner. Öffentliche Auftraggeber benötigen daher eine höhere Flexibilität in der Auftragsvergabe. Er fordert weniger Bürokratie und Aufwand. Nur so können die Mittel des Sondervermögens effizient eingesetzt werden.

„Wir bauen in Deutschland zu kompliziert, langsam und ineffizient“ Peter Hübner, Hauptverband der Deutschen Bauindustrie

Auch die Fördertöpfe für den bezahlbaren Wohnungsbau müssen einfacher strukturiert werden. Das soll 2027 geschehen. „Mir ist nicht klar, warum es so lange dauert“, sagt Hübner.

Ein weiteres Beispiel sei der Gebäudetyp E, der für einfaches und experimentelles Bauen steht, auch von Mehrfamilienhäusern. Diese Bauweise zielt darauf ab, von aktuellen Standards abzuweichen, was das Bauen preiswerter macht. Hübner fordert: „Um vom Stand der Technik abzuweichen, benötigen wir Rechtssicherheit.“

Beschäftigen der Baubranche sind das Fundament der Infrastruktur

Carsten Burckhardt, stellvertretender Bundesvorsitzender der IG BAU, verweist auf die Beschäftigten, die hinter der Rohstoffgewinnung und Bauwirtschaft stehen: „Es reicht nicht, Milliarden zu beschließen, wenn gleichzeitig die Akzeptanz von Industrie vor Ort fehlt und die notwendigen Rohstoffe nicht genehmigt werden.“ Corona habe gezeigt: Deutschland ist zu sehr auf Importe angewiesen.

Zudem sei wichtig, „dass die Beschäftigten ordentlich bezahlt werden, deshalb unterstützen wir das Vorhaben der Bundesregierung, ein Bundestariftreuegesetz einzuführen.“ Burckhardt appelliert an die Regierung, Versprechen einzuhalten, da sich sonst ein Gefühl der Resignation unter seinen Kolleginnen und Kollegen breitmache.