Bauzinsen steigen: Gibt es trotzdem noch günstige Kredite?

Plus Die dauerhafte Niedrigzinsphase scheint auszulaufen. Seit Monaten steigen die Zinsen und damit auch die Kosten für Kredite. Worauf man jetzt bei der Finanzierung achten sollte.

Die Immobilienpreise steigen seit Jahren. Egal, ob Bauen oder Kaufen – die Preise scheinen keine Grenzen zu kennen. Einen kleinen Ausgleich schafften bis vor Kurzem die niedrigen Zinsen, dank derer zumindest die Finanzierung der Immobilien vergleichsweise günstig war. Seit ein paar Monaten ist allerdings eine Trendwende zu beobachten: Die Bauzinsen steigen und damit auch die Kosten für Häuslebauer oder Käufer. Trotzdem gibt es eine Möglichkeit, sich jetzt noch die aktuellen Zinsen zu sichern, selbst wenn der Kredit erst in ein paar Jahren anlaufen soll.