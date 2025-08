Tiefbauspezialist Bauer AG bekommt eine Dreifachspitze

Überraschend schnell hat das Spezialtiefbau-Unternehmen Bauer aus Schrobenhausen seine Führungsspitze neu geordnet. Die Aktiengesellschaft mit weltweit rund 11.000 Beschäftigten bekommt eine Dreifachspitze: Der Grazer Professor Detlef Heck soll bereits ab 15. August den Bereich Spezialtiefbau leiten. Der promovierte Maschinenbauer Martin Thormann führt ab 15. September die Maschinensparte. Lena Effinger bleibt im Vorstand zuständig für Finanzen. Das teilte die Bauer AG Anfang dieser Woche mit.

Die Neuordnung des Vorstands war notwendig geworden, da der bisherige Bauer-Chef Peter Hingott Anfang Juni praktisch von einem Tag auf den anderen seinen Posten verlor. Über die Gründe herrschte lange Rätselraten. Zuletzt hieß es auf der Hauptversammlung, es habe eine „klare Pflichtverletzung in geschäftlichen Vorgängen“ vorgelegen, die zu einem „Vertrauensverlust“ geführt habe. Es habe sich ein Gesamtbild ergeben, „das eine weitere Zusammenarbeit nicht möglich machte“, sagte dort Aufsichtsratschef Bastian Fuchs. Die Entscheidung sei aber „nicht leicht gefallen“.

Peter Hingott musste überraschend das Unternehmen verlassen

Nachdem das Unternehmen im Juni das Mandat von Hingott als Vorstandschef vorzeitig beendet hatte, wurde das Unternehmen zwischenzeitig von Klaus Pöllath geführt worden. Pöllath sprach auch auf der Hauptversammlung im Juli zu den Aktionären und erläuterte die Strategie der Firma. Davor war er Aufsichtsrat der Bauer AG. Mit der Neubesetzung der Führungsspitze kehrt er am 15. August wieder in das Aufsichtsgremium.

„Mit der Berufung von Professor Dr. Heck und Dr. Thormann gewinnen wir zwei äußerst kompetente Persönlichkeiten mit langjähriger Industrieerfahrung für unser Vorstandsteam“, teilte Aufsichtsratschef Fuchs zur Neuordnung der Firmenspitze mit. „Beide bringen tiefgehendes Know-how in ihren jeweiligen Fachgebieten mit und werden dazu beitragen, unsere operative Stärke im Spezialtiefbau und im Maschinenbau weiter auszubauen“, sagte er.

Icon vergrößern Professor Dr.-Ing. Detlef Heck soll bei der Bauer AG künftig das Segment Spezialtiefbau verantworten. Foto: Bauer AG Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Professor Dr.-Ing. Detlef Heck soll bei der Bauer AG künftig das Segment Spezialtiefbau verantworten. Foto: Bauer AG

Neuer Eigentümer und Streit um Personalpolitik

Heck lehrt Bauwirtschaft an der TU Graz und war unter anderem für Züblin Spezialtiefbau tätig, heute ist er Geschäftsführer des Beratungsunternehmens H+P Consult in Graz. Thormann arbeitete lange Jahre bei Thyssenkrupp, seit 2022 ist er in Wien Manager bei TK Elevator - früher Thyssenkrupp Aufzüge.

Die Bauer AG hat eine Krise mit roten Zahlen hinter sich. In dieser Zeit wechselte der Haupteigentümer. Inzwischen schreibt das Unternehmen unter dem neuen Haupteigentümer Alfons Doblinger wieder schwarze Zahlen. Der Umbauprozess und die Neubesetzung von Führungspositionen hatten aber auf der Hauptversammlung der Bauer AG vor wenigen Wochen für heftige Diskussionen gesorgt.

Icon vergrößern Dr. Martin Thormann leitet bei der Bauer AG ab 15. September das Segment Maschinen. Foto: Bauer AG Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Dr. Martin Thormann leitet bei der Bauer AG ab 15. September das Segment Maschinen. Foto: Bauer AG