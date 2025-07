Eklat bei Aktionärstreffen der Bauer AG: „Sie haben mich verärgert“

Zwei Jahre nachdem zum letzten Mal ein Familienmitglied die Hauptversammlung der Bauer AG geleitet hatte, meldet sich die Familie wieder zu Wort und schildert, wie harsch es im Unternehmen ihrer Meinung nach inzwischen zugeht. Der neue Haupteigentümer Alfons Doblinger ist daraufhin sichtlich angefasst und verteidigt sich emotional. Eine turbulente Hauptversammlung erlebten die Aktionäre der Bauer AG in Schrobenhausen, einer der international führenden Tief- und Maschinenbau-Konzerne. Über der Zusammenkunft schwebte die unbeantwortete Frage, weshalb Bauer-Chef Peter Hingott im Juni vollkommen überraschend abberufen wurde.

Professor Sebastian Bauer - lange Jahre selbst Leiter der Maschinenbausparte des Unternehmens - machte in einer Wortmeldung deutlich, dass sich die Familie inzwischen große Sorgen um das Unternehmen macht. Den Umgang mit Hingott nannte er „unsäglich“. Vor allen Mitarbeitern, unter der Anwesenheit von Sicherheitsleuten, habe Hingott in wenigen Minuten seine Sachen zusammensuchen dürfen, dann habe er das Unternehmen verlassen müssen. „Dies hat eine desaströse Wirkung auf die Firmenkultur“, sagte Bauer. „Bis vor zwei Wochen kannte er nicht einmal den Grund seiner Kündigung.“ Aus Sicht von Bauer sei die Unruhe inzwischen im gesamten Unternehmen groß.

Führungskräfte der Bauer AG ausgetauscht

Die Bauer AG, sagte Sebastian Bauer, habe inzwischen eine „komplett ausgetauschte Führungsmannschaft“, einem Teil sei gekündigt worden, andere Führungskräfte seien von selbst gegangen. Bauer sprach von einem „Kündigungsinferno“. „Im Maschinenbau-Bereich ist keiner von früher mehr im Amt, auch ich wurde rausgedrängt“, kritisierte Bauer. Im Unternehmen herrsche eine Stimmung, „die nur mit Angst und massiver Verunsicherung beschrieben werden kann“, sagt er. „Führungskräfte ducken sich weg, andere hoffen, dass der Spuk an ihnen vorübergeht.“ Die Familie beobachte den Verlust an Wissen und Erfahrung mit großer Sorge: „Wir fürchten um die langfristige Existenz und Unabhängigkeit des Unternehmens“, sagte er. Der frühere Bauer-Manager bekam großen Beifall.

Um die Eigentümerschaft der Bauer AG hatte es 2022 ein Ringen gegeben: Durch eine Kapitalerhöhung hatte der Münchner Immobilienunternehmer Alfons Doblinger, Jahrgang 1944, zusammen mit seiner Frau Sabine Doblinger die Mehrheit an dem Unternehmen erlangt, die Familie Bauer wurde an die Seite gedrängt und hält noch kleinere Anteile. Die Corona-Krise und der Krieg Russlands gegen die Ukraine hatten damals auch den Baukonzern stark belastet. „Das Unternehmen hätte auch ohne die Kapitalerhöhung die Zukunft meistern können, wenn die Banken nicht vom Investor geködert worden wären“, zeigte sich Bauer aber überzeugt.

Es waren harte Vorwürfe, die plötzlich im Raum standen. Investor Alfons Doblinger entschloss sich, das Wort zu ergreifen und sich in emotionalen Worten zu verteidigen. Nervös sei er, sagte Doblinger, als er an das Mikrofon trat. „Ich habe eben Sachen erlebt, die ich mein Leben lang nicht geträumt habe“, erklärte er. Aus Doblingers Sicht stand Bauer bei der Übernahme bei weitem nicht so gut da, bestimmte Sparten seien defizitär gewesen, die Werke „vorsintflutlich“. Die Übernahme zuerst eines kleinen Anteils von fünf Prozent, der später durch Kapitalerhöhungen auf über 70 Prozent anwuchs, sei für ihn eine „Herzensentscheidung“ gewesen.

Alfons Doblinger: „Sie haben mich verärgert“

Die Vorwürfe von Sebastian Bauer hätten ihn „verärgert“, sagte Doblinger, der klarstellte, dass er bis heute hart arbeite, nämlich 80 Stunden in der Woche. „Ihre Behauptungen sind falsch“, sagte Doblinger in Richtung des früheren Managers. „Eine Klage können Sie nur verhindern, wenn Sie sich entschuldigen - wenn nicht, bricht eine Lawine herein.“ Den Vorwurf, Sebastian Bauer sei „dumm“, nahm er noch am Mikrofon zurück. Die Emotionen waren schon hoch genug gekocht.

Zur Trennung von Unternehmenschef Peter Hingott nannte Aufsichtsratsvorsitzender Professor Bastian Fuchs nur einige Informationen. Grund sei eine „klare Pflichtverletzung in geschäftlichen Vorgängen gewesen, die zu einem Vertrauensverlust geführt haben“. Er selbst habe Hingott für einen Tag freigestellt, anschließend sei er vom Aufsichtsrat einstimmig abberufen worden. Sebastian Bauer hatte zuvor dagegen den Verdacht geäußert, die Kündigung sei „auf Anordnung von Herrn Doblinger“ geschehen.

Weniger Jahresumsatz 2025 erwartet

Und wie geht es dem Konzern selbst? Das Unternehmen hat sich mit einem Konzernumsatz von rund 2,2 Milliarden Euro stabilisiert und frühere rote Zahlen hinter sich gelassen. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern betrug 2024 rund 89 Millionen Euro, unter dem Strich blieb ein kleiner Gewinn von rund zehn Millionen Euro. Der neue Firmenchef Klaus Pöllath sprach für 2025 von einem „soliden Jahresstart“, das Unternehmen spürt aber die Verunsicherung durch den US-Zollstreit und die globalen Krisen: „Wir erwarten einen deutlichen Rückgang der Konzernleistung“, kündigte er für dieses Jahr an. „Wir befinden uns auf rauer See, wir müssen diese Phase überstehen und wir werden sie überstehen“, versprach er. Eine Dividende für die Aktionäre gibt es nicht.

Etwas versöhnlicher zeigte sich am Ende auch Alfons Doblinger: „Ich schaue jeden Abend, was ich falsch gemacht habe und wer mich beleidigt hat“, sagte er. Dann reflektiere er dies. „Und sie können davon ausgehen, Herr Professor, ich verzeihe auch Ihnen“, sagte er in Richtung von Sebastian Bauer

Und Sebastian Bauer, wird er sich entschuldigen? „Ich denke nicht, dass ich etwas Falsches gesagt habe“, sagte er am Rande der Veranstaltung auf Nachfrage unserer Redaktion.