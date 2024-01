Bauernproteste

vor 6 Min.

Protestteilnehmer von Auto erfasst und schwer verletzt

Trecker bei einer Kundgebung in Kiel. In Niedersachsen gibt es bei einer Blockade einen Schwerverletzten.

Artikel anhören Shape

Überall in Deutschland gehen an diesem Montag die Bauern auf die Straße. In Niedersachsen gibt es bei einer Blockade laut Polizei einen Schwerverletzten

Ein Teilnehmer der Bauernproteste ist in Niedersachsen von einem Autofahrer erfasst und mutmaßlich schwer verletzt worden. Das teilte die Polizeidirektion Oldenburg auf der Plattform X, vormals Twitter, mit. Der Vorfall ereignete sich bei Friesoythe. Ein Sprecher der Polizei sagte, der Teilnehmer sei mutmaßlich schwer verletzt. Er sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Genauere Angaben konnte die Polizei zunächst nicht machen. Es sei noch unklar, ob der Autofahrer den Teilnehmer beim Umfahren absichtlich verletzt habe oder nicht. Tweet (dpa)

Themen folgen