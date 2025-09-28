Wo der Baum der Zukunft herkommt

Fahren sie die Autobahn A8 entlang und sehen sie die Bäume am Rand gedeihen, macht dies Kristina und Julia Haage besonders stolz. Genauso geht es ihnen, wenn sie die Hainbuchen am neu gestalteten Luise-Kiesselbach-Platz in München sehen, Bergahorne in der Hotelanlage von Schloss Elmau oder die Kiefern auf dem Olympiaberg in München. Bäume scheinen etwas Alltägliches zu sein, doch kein Baum ist eine Selbstverständlichkeit. Jemand muss ihn gezogen, gepflegt und gepflanzt haben, er muss in den Städten im Sommer gewässert und manchmal beschnitten werden. Dafür, dass es in unseren Städten Schatten gibt und frische Luft zum Atmen, dazu trägt ein Betrieb aus unserer Region bei. Das Unternehmen Haage Baumschulen aus Leipheim im Kreis Günzburg liefert jedes Jahr rund 10.000 Bäume für Städte, Straßen und Alleen aus. Das Unternehmen zieht Bäume und Gehölze auf 150 Hektar Land. Jedes Jahr werden 300.000 Heckenpflanzen verkauft, 700.000 Sträucher und zwei Millionen junge Waldbäume, dazu Stauden und Obstbäume. Insgesamt sind es rund drei Millionen Pflanzen pro Jahr. Haage Baumschulen ist damit eine der größten produzierenden Baumschulen in Süddeutschland. Ein Betrieb zudem mit einer 125-jährigen Tradition.

