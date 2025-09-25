Wo der Baum der Zukunft herkommt

Fahren sie die Autobahn A8 entlang und sehen sie die Bäume am Rand gedeihen, macht dies Kristina und Julia Haage besonders stolz. Genauso geht es ihnen, wenn sie die Hainbuchen am neu gestalteten Luise-Kiesselbach-Platz in München sehen, Bergahorne in der Hotelanlage von Schloss Elmau oder die Kiefern auf dem Olympiaberg in München. Bäume scheinen etwas Alltägliches zu sein, doch kein Baum ist eine Selbstverständlichkeit. Jemand muss ihn gezogen, gepflegt und gepflanzt haben, er muss in den Städten im Sommer gewässert und manchmal beschnitten werden. Dafür, dass es in unseren Städten Schatten gibt und frische Luft zum Atmen, dazu trägt ein Betrieb aus unserer Region bei. Das Unternehmen Haage Baumschulen aus Leipheim im Kreis Günzburg liefert jedes Jahr rund 10.000 Bäume für Städte, Straßen und Alleen aus. Das Unternehmen zieht Bäume und Gehölze auf 150 Hektar Land. Jedes Jahr werden 300.000 Heckenpflanzen verkauft, 700.000 Sträucher und zwei Millionen junge Waldbäume, dazu Stauden und Obstbäume. Insgesamt sind es rund drei Millionen Pflanzen pro Jahr. Haage Baumschulen ist damit eine der größten produzierenden Baumschulen in Süddeutschland. Ein Betrieb zudem mit einer 125-jährigen Tradition.

Julia (links) und Kristina Haage leiten eine der größten produzierenden Baumschulen in Süddeutschland - das Unternehmen Haage Baumschulen. Foto: Michael Kerler

Die Pflanzen werden mehrmals vereinzelt und umgesetzt, bis sie auf den Feldern nahe Leipheim in langen, schier endlosen Reihen stehen. Dadurch, dass der Baum in der Baumschule mehrmals verpflanzt wird, bildet sich ein dichtes und kräftiges Wurzelwerk, welches ein sicheres Anwachsen am Endstandort gewährleistet. Eine kurze Fahrt durch die Baumschule, deren Baumreihen man schon vom Auto aus neben der A8 bei Leipheim sehen kann. Die jungen Hainbuchen auf dem einen Feld reichen dem Besucher ungefähr bis zur Brust. Sie sind zwei bis drei Jahre alt, wenn sie hier eingesetzt wurden – die Fachleute sprechen von „aufgeschult“. Noch drei bis vier Jahre werden sie hier einige Meter in die Höhe wachsen, bis sie reif sind für den Verkauf.

Haage Baumschulen wird in fünfter Generation geführt

Auf einem anderen Feld fahren Mitarbeiter mit einer schmalen, hohen Schneidebühne durch die Reihen. Fachkundig schneiden die Beschäftigten oben auf der Bühne Zweige ab, damit der Baum eine sturmsichere und gleichmäßige Krone bildet. Die Ästchen werden an einem Stab festgebunden, damit Baum gerade in die Höhe wächst. „In jedem Baum steckt sehr viel Handarbeit“, sagt Geschäftsführerin Kristina Haage, die gemeinsam mit ihrer Schwester Julia die Baumschule leitet. Auch der erste Baum, der vergangene Woche für die Landesgartenschau 2029 in Günzburg gesetzt worden ist, stammt von Baumschulen Haage - eine Wildbirne.

Nach dem Zweiten Weltkrieg begann das Unternehmen, in Leipheim mit der Aufzucht junger Bäume. Auf dem Bild setzen Frauen junge Bäume zur Aufzucht in die Erde. Foto: Haage Baumschulen

Haage Baumschulen wird inzwischen in fünfter Generation von der Familie Haage geführt. Bereits ihr Ururgroßvater Johannes Haage hatte sich Ende des 19. Jahrhunderts im baden-württembergischen Balingen mit der Aufzucht von Forstpflanzen befasst. Urgroßvater Gottlieb gründete 1920 eine eigene Baumschule. Zusammen mit Großvater Hermann senior zog er nach dem Zweiten Weltkrieg nach Bayern, als viele Wälder zerstört oder abgeholzt waren und der Bedarf nach Forstpflanzen groß war. Fotos von damals zeigen, wie Frauen von Hand Pflänzchen zur weiteren Aufzucht setzen. 1953 gründete die Familie die Zweigstelle Falkenberg in Langerringen bei Schwabmünchen.

Ende der 70er Jahre entdeckte Kristina Haages Vater Hermann junior, dass der Markt für Obst- und Gartenpflanzen größer wird. Heute bereichert ein Verkaufsgelände in Falkenberg und eines am Grünen Weg in Leipheim die Baumschule. Es gibt Obstgehölze, Rosen, Hortensien, Stauden, Kräuter und andere Blüh- und Gartenpflanzen mehr. Rund 70 Beschäftigte zählt das Unternehmen heute, darunter Fachexperten mit gärtnerischer Ausbildung oder Studium.

Klimabäume für immer heißere Städte

Mit dem Klimawandel sind Bäume stärker in den Fokus gerückt. „Die Städte sind die Brennpunkte des Klimawandels“, sagt Kristina Haage. „Mit unseren Bäumen bringen wir Kühlung, Schatten und Lebensqualität zurück.“ Grün soll urbane Steinwüsten beleben und in der Sommerhitze abkühlen. In Augsburg diskutiert man, Bäume auf dem Rathausplatz zu pflanzen. Es gebe Arten, die mit der Trockenheit besser zurechtkommen als andere, sagt sie. Neue, exotischere, robuste Arten bereichern das Stadtbild. Hoffnungen ruhen beispielsweise auf großblättrigen Blauglockenbäumen, luftigen Gleditschien, gefiederten Amberbäumen oder den im Herbst rot leuchtenden Purpurerlen.

Doch die Begrünung der Städte ist nicht einfach. Seniorchef Hermann Haage blutet das Herz, wenn er manchen jungen Baum auf einem neu angelegten Supermarktparkplatz vertrocknen sieht. Der Boden ist stark verdichtet, das Wasser fehlt. „Eine gute Pflanzung ist ausschlaggebend für den Erfolg“, sagt er. Die Grube für den Baum muss groß genug sein und Humus enthalten, manche Kommunen verlegen inzwischen eine unterirdische Wasserversorgung für die Bäume.

Hoch auf der Schneidebühne werden die Bäume beschnitten, damit sie schöne Kronen bilden. Foto: Michael Kerler

„Ohne eine gute Vorbereitung und Pflege nützt auch der beste Klimabaum nichts“, erklärt Kristina Haage. Stimmen die Bedingungen, hätten auch Ahorn, Buche oder Eiche eine Chance. Die 45-Jährige hat Biologie an der TU München studiert und danach an der Ludwig-Maximilians-Universität promoviert, im Jahr 2012 stieg sie in das Familienunternehmen ein, seit zehn Jahren ist sie Geschäftsführerin. Auch ihre Schwester Julia Haage, 41, ist in der Geschäftsleitung tätig. „Wir sind mit Pflanzen großgeworden, unser Elternhaus steht mitten auf dem Firmengelände“, sagt sie. Die Diplom-Kauffrau studierte BWL in Augsburg und bringt seit 2017 ihre Expertise für das Geschäftliche ein.

Junge Bäume für den Wald von morgen

Nicht nur den Städten, auch dem Wald setzt der Klimawandel zu. Die Dürre lässt die Kronen lichten, der Borkenkäfer gibt geschwächten Fichten den Rest. Fachleute halten einen Waldumbau für notwendig. „Das Gesündeste ist ein Mischwald“, meint Kristina Haage. „Fällt eine Baumart aus, kann eine andere sie ersetzen.“ In langen Reihen wachsen auf den Feldern der Baumschule kleine Rotbuchen, Hainbuchen, Tannen, Eichen, Linden. In den kommenden Jahren werden Millionen Bäume für die bayerischen Wälder der Zukunft gesetzt.

„Das Naturschutzgesetz verlangt, dass dabei gebietsheimische Pflanzen gesetzt werden“, sagt sie. Das heißt: Das Saatgut muss aus der Region stammen, in der die jungen Bäume gesetzt werden. Dasselbe gilt für Bäume, Hecken und Gehölze außerhalb der Städte. Die Regel hat ihren Sinn: „Eine Fichte aus dem Allgäu ist schmaler gewachsen als in Norddeutschland, so dass der Schnee besser abrutschen kann und die Zweige nicht brechen“, nennt die Biologin ein Beispiel. Baumschulen Haage hat sich auf gebietsheimische – in der Fachsprache autochthone Pflanzen - für den süddeutschen Raum spezialisiert. Eine Nummer an jeder Baumreihe macht die Herkunft rückverfolgbar.

Wann Hobbygärtner am besten ihren Apfelbaum pflanzen

Wer dagegen als Hobbygärtner einen Apfelbaum pflanzen will, für den hat Kristina Haage einen Tipp: „Am besten pflanzt man im Herbst, dann ist der Boden noch warm und die Wurzeln können noch vor dem Winter wachsen“, sagt sie. Aber auch im Frühling, bevor die Bäume austreiben, ist eine gute Pflanzzeit.

Mit Spezialmaschinen werden die Bäume samt Ballen aus der Erde gestochen. Foto: Haage Baumschulen

Sind die Pflanzen nicht im Wachstum, können sie versetzt werden. Im Herbst und im Frühjahr ist deshalb Hochsaison in der Baumschule. Ein großer Park an Spezialmaschinen erleichtert die Arbeit. Maschinen helfen, die größeren Bäume auszugraben. Wie mit einem Eislöffel werden sie samt Wurzelballen aus der Erde gehoben, in ein Jutetuch gewickelt und mit einem eigenen Fuhrpark zum Kunden gebracht, meist Kommunen und Gartengestalter. In Zukunft könnte die Technik zunehmen. „Wir sehen gerade innovative Ansätze, wie zum Beispiel KI-gestützte, mechanische Unkrautbekämpfung“, berichtet Julia Haage. Dank KI könnten die Maschinen lernen, Unkraut von jungen Bäumen und Gehölzen zu unterscheiden.

Mit wechselnden Moden und Vorlieben müssen selbst Baumschulen zurechtkommen. „Vor einigen Jahren hat man allen Waldbesitzern zu Douglasien geraten, heute rät man nur noch an bestimmten Standorten dazu“, nennt sie ein Beispiel. Auch das Team der Baumschule Haage muss sich überlegen, welche Bäume in fünf bis zehn Jahren gefragt sind. Dabei werden die Herausforderungen nicht weniger: Immer mehr landwirtschaftliche Fläche geht für Industriegebiete, Straßen und Bahnstrecken verloren. Trotz aller Mechanisierung steckt in rund 40 Prozent des Wertes eines Baumes Handarbeit, rechnet Hermann Haage vor. Steigende Lohnkosten schlagen hier zu Buche. Rund 500 Euro kostet ein junger Alleebaum im Handel, die Baumschule bekommt davon nur einen Teil. Dazu kommen zahlreiche Risiken: Hagel kann die Runde der jungen Bäume verletzten, Sturm die Zweige knicken. Der Klimawandel könnte es künftig mit sich bringen, mehr zu bewässern.

Julia Haage: „Mit jeder Pflanze investieren wir in eine lebenswerte Zukunft“

Um politisch gehört zu werden und die Entwicklung der Branche voranzutreiben, engagieren sich Julia und Kristina Haage für das Unternehmen im Bund deutscher Baumschulen und auf europäischer Ebene.

Die Baumschule ist zudem Veranstaltungsort von Exkursionen und Fachkonferenzen, wie zum Beispiel einem Klimatag mit hunderten Besuchern. Julia Haage ist überzeugt, dass sich die Arbeit lohnt: „Mit jeder Pflanze investieren wird nicht nur in Wälder, Gärten und Landschaften, sondern in eine lebenswerte Zukunft“, sagt sie.

Eine Linde beispielsweise, kann an einem guten Standort, vor einer Kirche, auf einem Dorfplatz, bis zu tausend Jahre alt werden.

Im Betrieb in Leipheim werden auch Hobbygärtner fündig. Foto: Michael Kerler