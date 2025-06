Erste Anlagen kommen ins BMW-Batteriewerk in Niederbayern

BMW kommt mit dem Bau seines Batteriewerks in Niederbayern zügig voran. Nur gut ein Jahr nach Baubeginn in Irlbach und Straßkirchen kann nun mit dem Einbau der Anlagen begonnen werden, wie das Unternehmen mitteilt. Erste Batterien zu Testzwecken sollen dort noch im laufenden Jahr entstehen, Ende 2026 soll die Serienproduktion starten.

Das Werk sei ein gelungenes Beispiel dafür, wie erfolgreiche Industrieansiedlungen in Deutschland möglich sind, betonte die für Personal und Immobilien zuständige Vorständin Ilka Horstmeier. Sie lobte dabei auch die Zusammenarbeit mit Staatsregierung und lokalen Behörden. Der Bau entstehe in «Bavarian Speed» - also bayerischer Geschwindigkeit.

Der Bau des Werks, das für die bayerischen BMW-Standorte unter anderem in Dingolfing und München wichtig ist, war im Vorfeld umstritten, weil ihm fruchtbarer Ackerboden weichen musste. In einem Bürgerentscheid sprach sich aber eine deutliche Mehrheit der Menschen vor Ort für den Bau aus. Ein zentrales Argument waren dabei Tausende Arbeitsplätze.

Icon Vergrößern Der Bau des BMW-Montagewerks für Hochvoltbatterien kommt zügig voran. Foto: Armin Weigel/dpa Icon Schließen Schließen Der Bau des BMW-Montagewerks für Hochvoltbatterien kommt zügig voran. Foto: Armin Weigel/dpa