Influencer im Visier von Bayerns Steuerfahndern

Fragt man Kinder und Jugendliche heutzutage nach ihrem Traumberuf, hört man eine Antwort besonders oft: „Influencer“. Kein Wunder, sind die Internetstars doch berühmt und verdienen oft schon in jungen Jahren mehr Geld als andere im gesamten Leben. Wer viel verdient, der muss auch hohe Steuern bezahlen. Und hier, so stellt sich nun heraus, nehmen es viele der Influencer nicht so genau. Alleine in Nordrhein-Westfalen sollen Influencer den Fiskus um insgesamt 300 Millionen Euro betrogen haben. Auch in Bayern ermittelt derzeit eine Spezialeinheit des Landesamtes für Steuern und schaut den Internetstars genau auf die Finger. Aber auch Finanzbehörden andere Bundesländer widmen den Internetstars inzwischen besonders viel Aufmerksamkeit.

Hintergrund der ausführlichen Ermittlungen ist eine EU-Richtlinie namens „DAC 7“. Sie trat 2023 in Kraft und verpflichtet digitale Plattformen wie Facebook, Instagram, YouTube oder TikTok dazu, den Steuerbehörden Informationen über die Transaktionen ihrer registrierten Verkäufer zu übermitteln. Die Finanzämter werten aktuell ein Paket von rund 6000 Datensätzen verschiedener Plattformen aus. Rechtsanwalt Ulrich Derlien von der Steueranwaltskanzlei Sonntag & Partner berichtet von laufenden Betriebsprüfungen und sogar Haftbefehlen gegen Influencer. „Damit baut die Finanzverwaltung akuten Druck auf, sich selbst zu stellen“, sagt Derlien, der bei Selbstanzeigen berät. Unter anderem die bekannte Münchener Lifestyle-Influencerin Cathy Hummels wurde erst kürzlich von den Finanzbehörden durchleuchtet, wie sie gegenüber der Bild-Zeitung erklärte.

Haftbefehle gegen Influencer wegen Steuerbetrugs

Tatsächlich sind bezahlte Aktivitäten auf Social-Media schnell steuerpflichtig im Sinne der Einkommens-, Gewerbe- oder Umsatzsteuer. Als Einnahmen gelten hier etwa das Behalten von Produkten, Zahlungen für Produktplatzierungen, Hotel-, Messe- und Konzerteinladungen, Bannerwerbung, Verlinkungen auf Online-Shops, Merchandise, sogenannte Spenden, Kooperationen und gemeinsame Aktionen. Ist der Gewinn höher als der Grundfreibetrag, entsteht Einkommensteuer. Ab einem Gewinn von 24.500 Euro entsteht zudem Gewerbesteuer. Greift die Kleinunternehmerregel nicht, kommen noch 19 Prozent Umsatzsteuer hinzu. Wer als Influencer auch nur halbwegs erfolgreich ist, muss schnell alle drei dieser Steuern zahlen. Je nach Reichweite können für einen einzelnen Post können mehrere tausend oder sogar zehntausende Euro Einnahmen fließen.

Die Strafen für Steuerhinterziehung sind dabei nicht zu unterschätzen: Ab 18.000 Euro fehlender Steuer setzt es Strafbefehle, gehen mehr als 50.000 Euro sind Haftbefehle üblich. Ab einer hinterzogenen Million können Haftstrafen nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden.

Flucht nach Dubai: Auch das Ausland schützt nicht unbedingt vor der Steuer

Beliebt, um sowohl Steuern als auch Strafen zu entgehen, ist bei säumigen Influencern die Flucht ins Ausland, oft nach Dubai. Die Vereinigten Arabischen Emirate warben in der Vergangenheit gezielt Influencer an, auch aus Deutschland, und versprachen Steuererleichterungen. Wie Steuerrechtsexperte Derlien erklärt, schützt jedoch auch das Ausland nicht zwangsweise vor der Steuer. „Eine Abmeldung in Deutschland genügt nicht, wenn es im Inland noch eine Wohnung oder ein Zimmer gibt, welches beibehalten wurde und jederzeit genutzt werden kann“, sagt der Anwalt. Ein Wegzug könne dann als Betriebsverlagerung angesehen werden und zu einer hohen Steuer führen.

Schon vergangenes Jahr hatte der bayerische oberste Rechnungshof kritisiert, dass Influencer mangelhaft besteuert würden. Nun wird der Spielraum für sie enger. Besonders, da schon am 1. Januar 2026 die nächste EU-Richtlinie in Kraft tritt, die „DCA 8“. Damit müssen künftig auch Zahlungen mit Kryptowährungen offengelegt werden.