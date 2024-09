Weshalb eine Brauerei plötzlich Whisky herstellt

Es ist der typische Geruch, der einem sofort in die Nase steigt. Nach Vanille, nach Datteln und etwas nach Torf, der Geruch von Whisky. Je näher man dem Lagerraum kommt, Stufe für Stufe, desto intensiver wird er. Dann öffnet Leopold Schwarz die Türe zu dem alten Dachboden im historischen Teil der Mälzerei. Unter den alten, dicken Holzbalken und den roten Dachziegeln steht Fass an Fass, teilweise auf drei Ebenen übereinander. Brandneue Fässer und ältere, deren Stempel verraten, wo sie bisher ihren Dienst versahen. Garrison Brothers Bourbon, Brown-Forman Distillers, Laphroaig Scotch Whisky und andere mehr. Es ist ruhig hier oben, der Whisky in den Fässern kann in Ruhe lagern und reifen. Man könnte sich irgendwo in Schottland wähnen oder in einer Brennerei in den USA. Tatsächlich befindet man sich mitten in Schwaben, auf dem Gelände einer alteingesessenen Brauerei mit 85 Beschäftigten: Schwarzbräu in Zusmarshausen im Kreis Augsburg. Brauerei-Inhaber Leopold Schwarz hat hier mit seinen Söhnen Jakob und Vincent begonnen, neben Bier auch Whisky zu produzieren. Und was als Experiment begann, ist derart erfolgreich geworden, dass es den schwäbischen Whisky zu kaufen gibt und er ein weiteres Standbein darstellen kann.

Wie kommt ein Brauer plötzlich zum Whisky? Begonnen hat es in seiner Studienzeit, erzählt Leopold Schwarz, 57. Das ist inzwischen ein paar Jahre her, der Whisky ist beim Umzug in Kartons gepackt worden. Nach langer Zeit tauchten die Kartons wieder auf und das Interesse erwachte neu. Eine Erkenntnis dabei: „Der Produktionsprozess von Bier und von Whisky ist eng verwandt“, sagt Schwarz. Schottischer Whisky kommt mit drei Zutaten aus: Wasser, Malz und Hefe. Bei der Bierherstellung sind es dieselben, dazu kommt noch Hopfen, der im Whisky nicht enthalten sein darf. „Für uns Brauer ist es ein kleiner Schritt, auch wenn die Whisky-Herstellung nicht einfach ist“, sagt er.

Schwarzbräu: Malzerzeugung auf dem Gelände

Die Geschichte von Schwarzbräu lässt sich bis in den Dreißigjährigen Krieg zurückverfolgen: Im Jahr 1648 tobte bei Zusmarshausen eine Feldschlacht. Nach den Kämpfen sollen die schwedischen Soldaten die Fässer in der Gaststätte der Brauerei „Zum Grünen Baum“ leer getrunken haben. Es ist die erste Erwähnung der Brauerei. Das „Schweden-Pils“ von Schwarzbräu erinnert heute an diese Zeit. Die Familie Schwarz übernahm die Brauerei im Jahr 1871. Leopold Schwarz führt sie heute in fünfter Generation. Erfolg hatte er zuletzt mit seinem hellen Bier der Marke „Marie Hausbrendel“. „Wir können nicht klagen“, sagt er, auch wenn der Biermarkt in Deutschland schrumpft. Ein besonderes Merkmal seines Betriebes ist es, dass er Malz zur Bierherstellung selbst herstellt. Die Getreidekörner werden auf dem Brauereigelände in Keimkästen bei niedriger Temperatur zum Keimen gebracht und anschließend gedarrt. „Die Malzerzeugung, die Maischeerzeugung und die Gärung sind unsere Kernkompetenz als Brauer. Bei der Whisky-Produktion sind die Arbeitsschritte sehr ähnlich“, erklärt Schwarz. Es lag nahe, es selbst einmal mit dem schottischen Nationalgetränk zu versuchen.

Nicht nur der Vater, auch die Söhne Jakob, heute 27, und Vincent, heute 25, begeisterten sich für die Idee, unternahmen zwei Reisen zu Brennereien in Schottland und in den USA und steckten mit ihren Braumeistern die Köpfe zusammen, wie sich die Whisky-Produktion im heimischen Betrieb umsetzen lassen könnte. Die technische Grundausstattung ist aus dem Brauprozess schon vorhanden: Schrotmühle, Sudhaus, Läuterbottich. „Whisky ist die perfekte Ergänzung, denn wir können das selbstgemachte Braumalz und die vorhandene Brauerei-Technologie nutzen“, sagt Jakob Schwarz.

Whisky-Start in der Corona-Krise

In der Coronakrise wagt die Familie mit den Braumeistern den ersten Whisky-Versuch. Mälzen, Schroten, Einmaischen, dann die Gärung mit Hefe. Das Ergebnis ist ein Gebräu, das in Schottland „beer“ genannt wird und tatsächlich einen bierähnlichen Alkoholgehalt hat. Eine eigene Brennerei besitzt das Unternehmen in Zusmarshausen bisher nicht. Diesen Schritt übernimmt ein befreundeter Brenner. Die Whisky-Vorstufe wird mit dem Tankwagen hingefahren und destilliert. Das Ergebnis ist eine glasklare Flüssigkeit, farblos wie Korn, die einen malzig-süßen Geruch hat, aber noch nicht das volle Whisky-Aroma. Dies bekommt es erst in Fässern.

Leopold Schwarz nimmt eine Fassdaube in die Hand. Eine feine Linie im Holz zeigt, wie tief die Flüssigkeit in das Fass eingedrungen ist. Das Destillat löst aus dem Holz Farbstoffe und Aromen, die in den Whisky übergehen. Fässer aus amerikanischer Weißeiche machen ein schönes Vanillearoma, es gibt auch Sherry-Fässer oder schon einmal verwendete Bourbon-Fässer. „Whisky nimmt mit jedem Fass andere Aromen auf, das macht ihn so vielfältig und spannend“, findet Vincent Schwarz. Die frischen Fässer werden angefeuchtet, damit das Holz quillt und sie dicht sind. Im Lockdown füllen Leopold, Jakob und Vincent Schwarz erstmals Whisky hinein. Dann hieß es … warten. „Die Mindestreifedauer im Holzfass beträgt drei Jahre“, sagt Leopold Schwarz. Die lange Reifezeit erschien ihm zuerst als das größte Hindernis. „Im Rückblick ist die Zeit aber wie im Flug vergangen“, sagt er. Immer wieder nimmt das Team Proben.

Der Whisky muss mindestens drei Jahre lagern

Es zeigt sich bald, dass das Experiment geglückt ist. Drei Jahre sind längst vergangen, inzwischen befindet sich das Projekt im fünften Jahr. Die Lagerung auf dem Dachboden – einem alten Kornspeicher – scheint dabei ein Vorteil zu sein: „Die großen Temperaturschwankungen von der Hitze im Sommer zum Frost im Winter lassen das Holz der Fässer arbeiten“, sagt Leopold Schwarz. „Das kommt dem Whisky zugute.“

Heute gibt es vier Whisky-Sorten aus Zusmarshausen: Sherry Oak, Peaty Oak, Double Oak, ein Mix aus zwei Fässern, und die First Edition. Schwarzbräu vertreibt den Whisky unter der eignen Marke „Malthouse“, Kennzeichen ist der Mälzer mit seiner Malzschaufel in der Hand. Zu kaufen gibt es den Whisky bei Brauereiführungen, aber auch im Online-Shop. Zuletzt sind in Deutschland zwar zahlreiche Gin-Hersteller entstanden, an Whisky wagten sich aber nur wenige Hersteller, zum Beispiel Slyrs am Schliersee.

Leopold Schwarz taucht eine lange Glaskanüle ins Fass und zieht eine goldfarbene Probe nach oben. Jeden Tag, sagt Leopold Schwarz, trinkt er natürlich keinen Whisky, das wäre auch nicht gesund, zudem soll es auch etwas Besonderes sein. Hält man die Nase über den Whisky im Glas, steigen Aromen von Malz, Vanille, Zimt, Zwetschge in die Nase. Jeder riecht ein bisschen etwas anderes. Mit dem ersten Schluck breitet sich dann das warme Whisky-Gefühl im Mund aus. Es ist ein überraschendes Erlebnis auf dem Gelände einer schwäbischen Brauerei.

