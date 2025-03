Warum zu viel Solarstrom die Netze gefährdet

Bayern ist ein Solarland. Und die Bedeutung der Sonnenenergie für die Stromversorgung im Freistaat nimmt weiter zu. Allein im vergangenen Jahr wurden hier neue Solarkraftwerke mit einer Kapazität von vier Gigawatt (GW) installiert, das war deutscher Rekord. Zum Vergleich: Der zuletzt abgeschaltete Reaktorblock im Atomkraftwerk Gundremmingen hatte eine Leistung von 1,3 GW. Auch in anderen Regionen sind die Zubauzahlen beeindruckend. Am Jahresende 2024 betrug die installierte Solar-Gesamtleistung in Deutschland 99,3 Gigawatt. Zwei Drittel der neuen Anlagen sind auf Hausdächern oder an Gebäuden und Fassaden installiert, der Rest steht auf größeren Flächen.

