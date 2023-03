Baywa-Chef Lutz: „Wir haben uns in Deutschland ausgeruht und sind phlegmatischer geworden“

Exklusiv Josef Lutz ist Chef des Agrar- und Energiekonzerns Baywa. Im Interview mit der Augsburger Allgemeinen geht er mit Politik und Gesellschaft hart ins Gericht.

Der Chef des Agrar- und Energiekonzerns Baywa geht hart mit der Politik ins Gericht. „Die unzureichende Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung wie auch der zum Teil mangelhafte Zustand von Autobahnen und Brücken beweist doch, dass wir in Deutschland vieles nicht mehr hinkriegen“, sagt Josef Lutz im Interview mit der „Augsburger Allgemeinen“ (Samstagausgabe).

Das sei das Resultat des Versagens mehrerer Regierungen. „Wir haben uns in Deutschland ausgeruht und sind phlegmatischer geworden“, sagt Lutz. „Dabei haben wir noch lange von den arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Reformen von Kanzler Schröder profitiert. Unter seiner Nachfolgerin Angela Merkel wurde dann vieles nicht erledigt, was uns jetzt ins Hintertreffen geraten ließ.“ Auch die aktuelle Ampel-Regierung nimmt der Vorstandsvorsitzende in de Pflicht. „Wer wie diese Politiker Verzicht predigt, will unsere Wirtschaft schrumpfen“, sagt er.

Baywa-Chef nimmt eine Veränderung in der Gesellschaft wahr

Die Folge sei, dass Firmen Deutschland den Rücken kehren würden. Insgesamt nimmt der Baywa-Chef eine Veränderung in der Gesellschaft wahr. „Erstens spielt Leistungswille nicht mehr die Rolle wie früher“, sagt er. „Und zweitens ist in Vergessenheit geraten, dass man das, was ausgegeben wird, vorher auch verdienen muss. Politiker erzählen uns die Mär, dass ein Staat nicht Konkurs gehen könne und sich jahrzehntelang Ausgaben problemlos mit Schulden finanzieren ließen.“ Deutschland sei auf dem besten Weg in die Planwirtschaft.

