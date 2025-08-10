Studie fordert: Beamte sollen länger arbeiten

Mit ihrem Vorstoß, dass die Bundesbürger mehr und länger arbeiten müssen, hat CDU-Wirtschaftsministerin Katherina Reiche Ende Juli eine hitzige Debatte angestoßen. Steigt die durchschnittliche Lebenserwartung, während immer mehr Menschen in den Ruhestand gehen, sei selbst eine Rente mit 67 nicht mehr realistisch, lautet die Logik. An die Diskussion knüpft jetzt ein Forschungsinstitut mit einer provokanten Forderung an: Berücksichtigt man die Lebenserwartung der Berufsgruppen, müssten Beamte fünfeinhalb Jahre länger arbeiten als Arbeiter. Zu dieser Schlussfolgerung kommt das niedersächsische Pestel-Institut.

Das bisherige System von Renten und Pensionen sei ungerecht, sagt Institutsleiter Matthias Günther. „So würden Beamte durch ihre überdurchschnittlich lange Lebenserwartung für einen deutlich längeren Zeitraum Pensionen beziehen als Arbeitnehmer Rente“, teilte das Institut mit. „Diese Aspekte werde in der bisherigen Rentendiskussion kaum oder gar nicht berücksichtigt.“ Ein 65-jähriger Arbeiter hat den Daten des Instituts zufolge im Schnitt noch eine weitere Lebenserwartung von etwas mehr als 15 Jahren. Selbstständige und Angestellte kommen auf fast 20 Jahre, Beamte auf merklich über 20 Jahre. „Männliche Beamte werden im Durchschnitt 5,6 Jahre älter als Arbeiter“, heißt es in der Studie des vom früheren niedersächsischen CDU-Wissenschaftsminister Eduard Pestel gegründeten Instituts, das aber auch schon für Gewerkschaften tätig war. Bei den Frauen ist in allen Berufsgruppen die Lebenserwartung höher, die Effekte sind aber dieselben: „Beamtinnen erreichen rund drei Jahre mehr als Arbeiterinnen.“

Matthias Günther, Pestel-Institut: „Gravierender Ungerechtigkeitsfaktor“

Das Rentensystem trage damit einen „gravierenden Ungerechtigkeitsfaktor“ in sich. Günther mahnt eine Reform an. Bisher sei die Leistung der Rentenversicherung exakt an die über die Jahrzehnte geleisteten Beiträge definiert. Es sei aber wichtig, dass auch die zu erwartende Dauer der Altersbezüge eine Rolle spiele: „Beamte sollen 5,5 Jahre länger arbeiten als Arbeiter“, schreibt das Institut. Zudem sollten Geringverdiener bei der Höhe ihrer Renten bessergestellt werden. „Verkäuferinnen und angestellte Friseure kommen mit ihrer mageren Rente kaum über die Runden“, kritisiert Günther. „Viele sind auf Grundsicherung im Alter angewiesen – und das, obwohl sie 40 oder mehr Jahre in Vollzeit gearbeitet haben.“ Das Ziel, so das Institut, müsse „eine einheitliche Altersvorsorge sein, die nicht länger zwischen Renten und Pensionen unterscheidet“.

Der provokante Vorstoß stößt auf Kritik: „Wollen wir jetzt wirklich anfangen, die durchschnittlichen Lebenserwartungen bestimmter Berufs- oder Statusgruppen in die Debatte um die sozialen Sicherungssysteme einzuführen?“, sagte Beamtenbund-Chef Volker Geyer unserer Redaktion. „Beamte, Arbeitnehmende, Selbstständige, Männer, Frauen, Akademiker, Hauptschüler, Raucher, Nichtraucher – jeder Gruppe eine eigene Altersgrenze? Vor solchen Diskussionen kann ich nur warnen“, fügt er an.

Rund 22 bis 24 Prozent des Bundeshaushalts Zuschuss für die Rentenversicherung

Eine interessante Perspektive wirft das Institut auf den Zuschuss des Bundes zur Rentenversicherung. Das Budget für den Bereich „Arbeit und Soziales“ steht im Haushaltsentwurf 2025 inzwischen mit rund 190 Milliarden Euro für rund ein Drittel der Gesamtausgaben des Bundes. Darin enthalten seien aber viele Leistungen, die nicht auf Beiträgen beruhen: „Konkret zählen dazu unter anderem eine höhere Bewertung von Rentenzeiten in den neuen Bundesländern oder von Zeiten der Berufsausbildung. Auch die sogenannte Mütterrente ist ein Beispiel für eine über die Rentenversicherung ausgezahlte Rente, die nicht durch Beiträge gedeckt ist.“ Der reine Zuschuss zur Rente sei dagegen seit 1957 mit rund 22 bis 24 Prozent praktisch stabil.

Unter dem Strich aber steigen die Kosten der Sozialversicherungen stetig an. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hält

deshalb auch Leistungskürzungen für nötig. „Wir brauchen in der Renten-, Pflege- und Krankenversicherung mehr Ehrlichkeit darüber, welche Leistungen wir uns wirklich leisten können und welche nicht“, sagte sie der Funke-Mediengruppe. Schon jetzt lägen die Lohnnebenkosten bei 42 Prozent. Bis zum Ende der Legislaturperiode könnten sie auf 45 Prozent steigen.

Rentenbeitrag steigt ab 2027 wohl auf 18,8 Prozent

Das Bundeskabinett hat vergangene Woche ein Rentengesetz auf den Weg gebracht, das ein stabiles Rentenniveau bis 2031 und bessere Renten für Millionen Mütter beinhaltet. Obwohl die Verbesserungen mit Steuergeld bezahlt werden sollen, müssen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf höhere Kosten einstellen: Ab 2027 soll der Rentenbeitrag von heute 18,6 auf 18,8 Prozent steigen. (mit dpa)