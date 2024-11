Zug erfasst Anhänger von Auto - zwei Rinder tot

Bei einem Unfall an einem Bahnübergang in einem Ortsteil von Nagold im Kreis Calw sind zwei Rinder tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 64 Jahre alter Mann mit einem Auto, das einen Anhänger mit zwei Rindern hinter sich her zog, auf einen Bahnübergang an der Bundesstraße 463, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Mutmaßlich wegen der Glätte sei er am Bahnübergang hängen geblieben und habe nicht weiterfahren können.

Ein herannahender Regionalzug habe dann den Anhänger mit den Rindern erfasst. Beide Tiere seien noch an der Unfallstelle gestorben. Der Fahrer des Wagens blieb unverletzt. Auch der Fahrer des Zuges und die fünf Fahrgäste wurden nicht verletzt. Der Zug konnte seine Fahrt nach dem Unfall fortsetzen. Insgesamt schätzt die Polizei die Höhe des Schadens auf 53.000 Euro. Die Strecke wurde noch am Abend wieder freigegeben.

