Frontalzusammenstoß - zwei Frauen lebensgefährlich verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Mittelfranken sind fünf Menschen schwer verletzt worden - zwei von ihnen schweben in Lebensgefahr. Der Unfall passierte auf der Staatsstraße 2230 in Richtung Solnhofen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen), wie die Polizei mitteilte. Eine 64-jährige Fahrerin habe am Montagnachmittag ein Auto überholen wollen. Dabei scherte ihr Wagen in einer Linkskurve aus und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Zudem prallte ein Auto, das hinter ihr fuhr, auf ihr Fahrzeug auf.

Die Einsatzkräfte mussten mehrere eingeklemmte Personen aus den deformierten Fahrzeugen holen. Die 18-jährige Fahrerin des entgegengekommenen Autos, ihre 15-jährige Beifahrerin sowie ihr 49 Jahre alter Mitfahrer zogen sich schwere Verletzungen zu. Eine weitere 43-jährige Mitfahrerin in dem Wagen und die 64 Jahre alte Fahrerin des überholenden Autos wurden lebensgefährlich verletzt. Alle Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht - auch vorsorglich die 27 Jahre alte Fahrerin des dritten Wagens.