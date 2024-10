VW fehlt ein Ferdinand Piëch

Wie sehr Menschen fehlen, merkt man oft viele Jahre nach ihrem Tod. Ferdinand Piëch starb 2019. Heute wäre der Weitblick und die Weisheit des kauzigen VW-Patriarchen mehr denn je gefragt. Denn der von ihm so maßgeblich geformte Konzern befindet sich in der tiefsten Krise seiner Geschichte. Weil Werke schlecht ausgelastet sind und Manager zu sehr auf überwiegend unattraktive Elektroautos gesetzt haben, muss der Konzen rasch umgesteuert werden.

VW-Führung verunsichert Belegschaft

Doch Piëchs Nachfolger wirken der Herausforderungen nicht gewachsen. Sie überbieten sich in immer neuen und radikaleren Abbauplänen, was Werke und Beschäftigte betrifft. Damit verunsichern sie die Belegschaft, aber auch die Kundschaft in hohem Maße. Wer immer nur schlecht über den Zustand eines Konzerns spricht, darf sich nicht wundern, wenn der Zustand noch schlechter wird, sich die düsteren Prophezeiungen erfüllen.

Piëch hätte wohl andere Wege aus der VW-Krise gewählt und als großer Netzwerker Betriebsräte und Gewerkschafter nicht mit immer neuen Drohungen provoziert, sondern sich mit ihnen als Vater des Unternehmens hinter den Kulissen verständigt. Patriarchen-Geist kann menschenfreundlicher als kalte Unternehmensberater-Mentalität sein. Unter Piëch vereinbarten Unternehmen und Betriebsrat 1994 die Vier-Tage-Woche. Dadurch wurden Jobs gesichert und der Weg aus der Krise wurde geebnet. Das ist Weitsicht. Das ist weise. Kahlschlag hinterlässt verbrannte Erde.