Bekannter TV-Sender wird nach 20 Jahren ohne Ersatz gestrichen

Die Meldungen über Unternehmensschließungen oder Insolvenzen reißen nicht ab. Nun steht mit AstroTV ein bekannter TV-Sender vor dem Aus. Der Esoterikkanal stellt den Sendebetrieb zum 31. Dezember 2024 ein. Damit ist nach 20 Jahren Schluss für den im Jahr 2004 in Berlin gegründeten Sender, wie die Bild-Zeitung bereits im Mai berichtete.

Der Sender gab gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de an, die Entscheidung falle im Zuge einer „strategischen Neuausrichtung“. Konkrete Gründe zur Entscheidung nannte der Sender aber nicht. Tom Tews, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft adviqo GmbH, ging in einer Pressemitteilung stattdessen auf den angeblichen Erfolg des Sendebetriebs in Deutschland ein.

TV-Sender stand immer wieder in der Kritik

Bei AstroTV geht es vor allem um Astrologie und Horoskope. Auch Hellsehen und Kartenlegen gehört zum Programm. Dabei können sich Zuschauer über kostenpflichtige Telefonnummer an den Sendungen beteiligen. Und so stand der Sender wiederholt in der Kritik, dass Menschen eine Art Sucht entwickeln, dort anzurufen. 2018 sprachen die Medienhüter der ZAK laut DWDL eine Beanstandung aus, weil die Moderatorin andauernd dazu aufrief, anzurufen. Die Anrufer wurden jedoch nie ins Studio durchgestellt.

Comedians wie Oliver Kalkofe („Kalkofes Mattscheibe“) oder Stefan Raab („TV total“) äußerten sich seit Sendebeginn immer wieder kritisch gegenüber dem Sender, schreibt die Bild. Im Laufe der Jahre wollte man den Sender immer wieder vom Netz nehmen, weil es der Boulevardzeitung zufolge vor allem Vorwürfe über zweifelhafte Angebote und betrügerische Machenschaften gab.

Was passiert mit dem AstroTV-Shop und dem YouTube-Kanal?

Laut dem DWDL-Bericht von Mitte Mai sei AstroTV aktuell noch über Satellit und Kabel verfügbar. Demnach verlor der Sender zuletzt durch die Änderung der Kabelbelegung bei Vodafone viele Zuschauerinnen und Zuschauer. In rund fünf Monaten soll AstroTV damit Geschichte sein. Der AstroTV-Shop verabschiedete sich sogar schon zum 31. August 2024, heißt es auf der Webseite des Senders. Einen Ersatz wird es nicht geben. Laut Techbook bleibt der YouTube-Kanal von AstroTV allerdings auch nach dem 31. Dezember 2024 bestehen.