Beliebte deutsche Modekette schließt alle Filialen und Onlineshop

Eine beliebte deutsche Modekette wird es bald nicht mehr geben. Alle Filialen sowie der Onlineshop sollen geschlossen werden. Um welches Unternehmen es sich handelt, erfahren Sie hier.

Schuhe, Jacken, Handtaschen von vielen bekannten Marken modern präsentiert. Wer modeaffin ist, für den ist die Modekette Onygo in jedem Fall ein Begriff. Allerdings gibt es nun schlechte Nachrichten für alle Fashion Victims, denn die Handelskette steht vor dem Aus und wird alle Filialen sowie den Onlineshop schließen. Warum das so ist und wann sich das Unternehmen genau vom deutschen Markt verabschiedet, lesen Sie hier.

Onygo schließt alle Filialen: Spätestens im August 2024 ist Schluss

Die Modekette Onygo wird alle Filialen schließen und den Betrieb "spätestens bis zum 31. August 2024" komplett einstellen, wie ein Sprecher des Mutterkonzerns Deichmann SE gegenüber Fashion United erklärte.

Die Gründe sind vielfältig. Zum einen sei die Lage auf dem Modemarkt in Folge der Corona-Pandemie schwierig, zum anderen sei das "auf eine junge, modische Kundin ausgerichtete Geschäftsmodell" auf lange Sicht wirtschaftlich nicht zu betreiben. Außerdem gebe es starke Konkurrenz durch größere Ketten, die mit den Herausforderungen besser zurechtkämen, erklärte der Sprecher.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Nachdem der Konzern die finanzielle Entwicklung überprüfte, wurde die Schließung von Onygo beschlossen. Im Zweifelsfall müssen defizitäre Geschäftssparten eingestellt werden, die Gesamtsituation des Unternehmens in die richtige Richtung zu bewegen, sagte der Sprecher.

Derzeit befinde sich der Konzern in Gesprächen mit den Vermietern, um "konkrete Schließungszeitpunkte" festzulegen. Von den Schließungen in Deutschland sind rund 280 Mitarbeiter in 28 Filialen betroffen.

Übrigens: Es sind aber nicht nur Modeketten, die von der Pleitewelle betroffen sind. Auch eine große Bäckereikette ist 2023 in finanzielle Schwierigkeiten geraten und musste Insolvenz anmelden. Es gibt auch gute Nachrichten, denn eine andere Modekette möchte nach Deutschland expandieren und möchte im Herbst die ersten Filialen eröffnen. So müssen die Deutschen nicht auf den nächsten Urlaub warten, um dort einkaufen zu können. Aber nicht nur neue Modeketten, sondern auch neue Supermarktketten strömen nach Deutschland. So will 7-Eleven den deutschen Markt erobern und auch der 24-Stunden-Supermarkt Tante Enso.