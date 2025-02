Gefühlvoller Abschied von Hannelore Hoger in Hamburg

Mit einer bewegenden Trauerfeier haben Familie, Freunde und Weggefährten in Hamburg Abschied von der Schauspielerin Hannelore Hoger (ZDF-Krimiserie «Bella Block») genommen. Das Chanson «Non, je ne regrette rien» (Ich bereue nichts), gefühlvolles Lebensresümee der französischen Sängerin Edith Piaf, erfüllte unter die Haut gehend den ovalen weiß-goldenen Raum der barocken Hamburger Christianskirche nahe der Elbe. Helle Lichterketten funkelten unter der Decke. Den Altar schmückten eine blühende Magnolie und ein Meer bunter Blumen in blutroten Glasvasen. Davor ein Porträtfoto der bereits am 21. Dezember gestorbenen Schauspielerin - und, auf einem kleinen Podest, ihre dunkelrote Urne mit der Silhouette der Hansestadt.

Kollegen wie Nicole Heesters und Jürgen Prochnow nehmen Abschied

So nahmen Familie, Freunde und Weggefährten am Samstag Abschied von der beliebten Künstlerin, die wohl am 20. August 1941 in Hamburg geboren wurde. Um ihr Alter machte sie gern ein Geheimnis. Hoger lebte zuletzt lange ganz in der Nähe der Christianskirche, im Stadtteil Ottensen. Mehr als 100 Gäste waren der Einladung ihrer Tochter Nina (63), ebenfalls Schauspielerin, gefolgt. Alle entzündeten zunächst kleine Kerzen vor dem Altar. Darunter viele prominente Kollegen - wie Jürgen Prochnow, Nicole Heesters, Leslie Malton, Christian Redl und Wanja Mues.

Zugegen waren neben der Romanautorin Doris Gercke, dem Regisseur Max Färberböck und der Produzentin Katharina Trebitsch auch wichtige Verantwortliche der Kult-Krimireihe «Bella Block» (ZDF), die Hoger ab 1994 einem großen Fernsehpublikum bekannt gemacht hatte. Vier Reden wurden während der immer wieder musikalisch umrahmten Feierstunde gehalten - die erste von Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SDP). Und der erinnerte daran, dass Hoger zwar ein Fernsehstar war, aber vor allem auf dem Theater Außergewöhnliches geleistet habe.

Große Schauspielerin, Mensch mit Ecken und Kanten

«Hannelore Hoger war eine der großen Schauspielerinnen unseres Landes», sagte Brosda. Und erklärte, dass sie mit ihrer Bühnenpräsenz und ihrem psychologisch feinfühligem Spiel habe vermitteln können, «dass das Theaterspielen auch eine Schule des Mitgefühls sein kann.» Und somit zur Verbesserung der gesellschaftlichen Verhältnisse beitragen könne.

Der Senator nannte dabei Hogers Zusammenarbeit mit dem Regisseur Peter Zadek (1926-2009) in den 1960er Jahren am Theater Ulm - ganz zu Beginn ihrer Karriere. Und an Alexander Kluge (92), mit dem sie unter anderem 1968 den preisgekrönten politischen Film «Die Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos» drehte.

Immer wieder klang in den Ansprachen, darunter von Albert Wiederspiel, bis 2023 Leiter des Filmfestes Hamburg, der vielschichtige Charakter der Künstlerin an - zwischen sehr warmherzig und gelegentlich zickig. «Hannelore war "larger than life"», sagte Wiederspiel, das Norddeutsche in ihr habe sie zu einem «Mensch mit Ecken und Kanten» gemacht. Sie habe «furchterregend ehrlich» und «grenzenlos großzügig» sein können.

Applaus im Stehen für die Diva

Gegen Ende der Trauerfeier sang der Schauspieler Gustav Peter Wöhler für Hoger das Lied «Halt dich an deiner Liebe fest». Und ganz zum Schluss war die Schauspielerin sogar selbst zu hören - vom Band, mit einem leicht spröden Chanson über die Liebe - wie schwer es sein kann, «Ich liebe dich» zu sagen. Und dann gab es für die Diva von allen einen Riesenapplaus im Stehen. Die Urnenbesetzung sollte später im kleinen Kreis stattfinden.

Familie, Freunde und Weggefährten verabschieden sich von der Schauspielerin in einer Hamburger Kirche. Darunter viele Prominente wie die Krimiautorin Doris Gercke. Foto: Georg Wendt/dpa

Die Urnenbeisetzung sollte später im kleineren Kreis stattfinden. Foto: Georg Wendt/dpa

Auch die Schauspielerin Nicole Heesters war eine prominente Weggefährtin Hogers. Foto: Georg Wendt/dpa

Zahlreiche Prominente waren auf Einladung von Hogers Tochter Nina Hoger in die Christianskirche im Stadtteil Ottensen gekommen. Foto: Georg Wendt/dpa