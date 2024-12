«Ein Herz für Kinder»: Ehrenpreis für Toni Kroos

Große Auszeichnung für Toni Kroos: Der Fußballer erhält bei der ZDF-Gala «Ein Herz für Kinder» den Ehrenpreis «Das Goldene Herz». Die Liveshow der Hilfsorganisation der «Bild»-Zeitung läuft am 7. Dezember um 20.15 Uhr im Zweiten.

Die Begründung für den Preis an den Spitzensportler: «Seit 2015 engagiert sich der Fußball-Weltmeister mit der Toni Kroos Stiftung für schwer kranke Kinder: Ihre Familien werden schnell und unbürokratisch unterstützt, wenn besondere Wünsche erfüllt oder Therapien und Hilfsmittel finanziert werden sollen, die ihr oft schwieriges Leben ein wenig einfacher gestalten können. Die Kosten für die Stiftung trägt Toni Kroos privat.»

Kroos selbst appellierte: «Es ist unfassbar wichtig, dass wir uns sozial engagieren. Weil ich glaube, dass wir ein gewisses Gleichgewicht herstellen müssen zwischen Menschen, denen es gut geht, und den Menschen, die schwierige Startvoraussetzungen haben für das Leben.»

Bei der Spendensendung wird Moderator Johannes B. Kerner gemeinsam mit mehr als 80 Gästen aus Gesellschaft, Sport, Politik, Showbusiness und Social Media Hilfsprojekte in Deutschland und aller Welt vorstellen. Prominente nehmen Spenden für Kinder in Not an den Telefonen persönlich entgegen.

Die Liste der bekannten Namen ist lang. Unter anderem sind diesmal die Schauspielerinnen Uschi Glas, ChrisTine Urspruch, Jutta Speidel, Gaby Dohm, Florence Kasumba, Simone Thomalla und Valerie Niehaus zu Gast. Weitere Stars sind die Sportgrößen Katarina Witt, Isabell Werth und Felix Magath, Comedian Guido Cantz, Model Anna Ermakova, die TV-Schauspieler Wayne Carpendale und Wolfgang Stumph sowie die Social-Media-Stars Noel Robinson und Younes Zarou.

Für die musikalische Untermalung sorgen unter anderem Andrea Berg und Roland Kaiser. Auch die britischen Popsänger Calum Scott sowie Chris Norman, der zusammen mit der deutschen Sängerin Natalia Avelon auftritt, werden singen.

Die Hilfsorganisation «Ein Herz für Kinder» gibt es seit mehr als 45 Jahren. Bislang hat der Verein mit 511 Millionen Euro über 25.000 Projekte unterstützt.

Icon Vergrößern Preisträger Toni Kroos. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa Icon Schließen Schließen Preisträger Toni Kroos. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa