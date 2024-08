Gefährliche Fahrmanöver auf Autobahn mit Kind an Bord

Ein betrunkener und berauschter Autofahrer mit einem neunjährigen Kind im Auto hat auf der Autobahn 5 bei Bad Krozingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) den Verkehr mehrfach gefährdet. Der 40-Jährige soll etwa auf dem Standstreifen gehalten und beim Anfahren und Wechsel auf die rechte Fahrbahn beinahe einen Lastwagen touchiert haben, teilte die Polizei mit. Weiter soll er bei der Ausfahrt Freiburg-Süd sein Auto bis zum Stillstand heruntergebremst haben, wodurch zahlreiche Verkehrsteilnehmer stark abbremsen mussten.

Die Polizei konnte das Auto anhalten und kontrollieren. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Zudem schlug ein vorläufiger Drogentest an. Der Mann musste nach dem Vorfall am Dienstag zur Wache und sich Blut abnehmen lassen. Der Führerschein wurde einbehalten. Dem Mann sei in der Vergangenheit bereits der Führerschein entzogen worden. Sowohl das Kind als auch der Mann wurden von Familienangehörigen von der Wache abgeholt.