Bio-Bier aus Neumarkt: In Sachen Nachhaltigkeit leistet Lammsbräu Pionierarbeit

Johannes Ehrnsperger ist seit 2018 Geschäftsführer der Brauerei Neumarkter Lammsbräu. Er übernahm den Betrieb im Alter von 28 Jahren.
Foto: Sophia Krotter
Bayerns Mutmacher

Lammsbräu und seine Bio-Bier-Revolution in siebter Generation

Lammsbräu braut seit 40 Jahren erfolgreich Bio-Bier. Mit einer Prämie will die Neumarkter Brauerei Anreize für mehr Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft setzen. Und hofft auf Nachahmer.
Von Sophia Krotter
    • |
    • |
    • |

    Im Keimsaal glänzt alles ein wenig. Die Wände, der Boden, die drei langen, rechteckigen Behälter, die mit Getreide gefüllt sind. Nicht nur die metallische Verkleidung verleiht den Oberflächen in diesem Raum ihren Glanz. Es ist vor allem die hohe Luftfeuchte, die jeden Türgriff, jede Fläche und jedes Korn mit einem Schimmer benetzt. Die Luftfeuchtigkeit in diesem Raum beträgt nahezu hundert Prozent, schätzt Johannes Ehrnsperger, Geschäftsführer der Brauerei Lammsbräu in Neumarkt in der Oberpfalz. Das Kondenswasser hängt schwer von der Decke. Doch genau so soll es sein, denn hier im Keimsaal entsteht aus Weizen, Dinkel und Braugerste ein wichtiges Ausgangsprodukt fürs Bierbrauen: Malz.

