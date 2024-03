Bitkom-Studie: Mehr als die Hälfte der Autofahrer nutzte bereits das Handy am Steuer

Eine Studie zeigt: Mehr als die Hälfte der Autofahrer hat bereits unerlaubt zum Handy gegriffen, während sie am Steuer saßen. Behörden vermuten eine höhere Dunkelziffer.

Wer ein Auto lenkt, darf währenddessen sein Mobiltelefon nicht verwenden. So will es der Gesetzgeber. Dies bestätigen auch 94 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer repräsentativen Studie des Digitalverbands Bitkom. Die Befragten hielten ein solches Verhalten, also das Handy am Steuer, für "verantwortungslos". Dennoch haben der Studie zufolge 56 Prozent der Autofahrerinnen und Autofahrer dies bereits trotzdem getan.

Ein Handy am Steuer kann zu erheblichen Strafen führen. Laut dem aktuellen Bußgeldkatalog wird für die unerlaubte Benutzung des Mobiltelefons während des Fahrens ein Bußgeld von mindestens 100 Euro fällig. Außerdem erhält der Fahrer einen Punkt im Fahreignungsregister. Kommt es zu einer Gefährdung oder einem Unfall, hat dies ein höheres Bußgeld und auch ein Fahrverbot zur Folge.

StVO regelt: Autofahrer dürfen Handy nicht in der Hand halten

Laut der Straßenverkehrsordnung (StVO) dürfe ein Fahrer ein Mobilgerät nur nutzen, wenn er es nicht in die Hand nimmt. Zudem müsse der Nutzer entweder eine Sprachsteuerung verwenden oder dürfe nur einen kurzen Blick auf das Gerät werfen, sofern die Verkehrs- und Sichtverhältnisse dies zuließen. Mit einer Freisprechanlage zu telefonieren, ist also geduldet. Nicht erlaubt ist es etwa, mit dem Handy am Ohr zu telefonieren, Nachrichten zu schreiben oder Ziele in das Navigationsgerät einzutippen. Das gilt auch, wenn das Auto an einer roten Ampel wartet. Wer auf dem Fahrrad sein Handy nutzt, muss im übrigen ebenfalls mit Strafen rechnen, kommt aber günstiger davon. Ein Verstoß kostet mindestens 55 Euro und bleibt ohne Eintrag in Flensburg.

Grundlage ist die sogenannte Fahrlässigkeit, die im Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) wie folgt definiert ist: "Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt." Wer also statt auf den Verkehr auf sein Handy schaut, handelt fahrlässig. Die Polizei notiert dies seit 2021 unter dem Aspekt der "Ablenkung", wenn sie einen Unfall aufnimmt.

Behörden gehen von hoher Dunkelziffer der Unfälle durch Ablenkung aus

Laut der Verkehrsunfallstatistik des Bayerischen Innenministeriums kam es 2023 zu 3018 Verkehrsunfällen wegen Ablenkung im Freistaat. Stellvertretender Pressesprecher Michael Siefener betont: "Wir müssen davon ausgehen, dass das Dunkelfeld sehr groß ist." Schließlich würde der Verursacher selten zugeben, abgelenkt gewesen zu sein. Die Zahl der Ablenkungsunfälle würde zunehmen, trotz Kontrollen und Aufklärung. Siefener stellt auch die 56 Prozent der Bitkom-Studie infrage: "Ich befürchte, dass die Zahl zu niedrig gegriffen ist." Er vermute, dass nicht alle der Befragten tatsächlich wahrheitsgemäß geantwortet hätten.

Lesen Sie dazu auch

Die Versicherung Allianz hatte im vergangenen Jahr ebenfalls eine Studie zu Ablenkung durch moderne Technik im Straßenverkehr durchgeführt. Auch diese Studie hat gezeigt, dass immer mehr Menschen das Handy am Steuer nutzen, sagt Pressesprecher Christian Weishuber. Dennoch habe eine unerlaubte Handynutzung auf die Haftpflicht- und Kaskoversicherung keine Auswirkung. "Der Versicherer müsste den Nachweis führen, dass grobe Fahrlässigkeit vorliegt", so Weishuber. Während dies bei Alkohol oder Drogen am Steuer durch entsprechende Tests leicht möglich sei, sei es bei der Handynutzung derzeit deutlich schwieriger. Deshalb werde auf den "Einwand der groben Fahrlässigkeit" in solchen Fällen verzichtet. Dies sei eine "pragmatische Lösung", die bereits seit mehreren Jahren genutzt wird.

Mit 59 Prozent liegen Männer, die das Handy am Steuer nutzen, übrigens nur wenige Prozentpunkte vor Frauen (54 Prozent). Insgesamt 1007 Menschen ab 16 Jahren wurden bei der repräsentativen Studie befragt, davon nutzten 769 Personen ein Smartphone.