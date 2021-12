Feuerwerks-Branche klagt über drohenden Ruin

Auch dieses Jahr wird es wieder ein Böllerverbot an Silvester geben. Die Feuerwerksbranche warnt vor einem "Todesstoß" für Unternehmen.

Bund und Länder haben sich am Donnerstag darauf geeinigt, dass Silvester auch dieses Jahr wieder ohne Feuerwerk stattfinden soll. Feuerwerkskörper dürfen nicht verkauft werden und private Restbestände nicht an belebten Plätzen gezündet werden.

Die Feuerwerksbranche fühlt sich durch das Verbot gegängelt und warnt vor einem "Todesstoß" für Unternehmen. "Mit der Entscheidung gegen Feuerwerk haben Bund und Länder auf Basis von falsch gesetzter Panik riskiert, dass es jetzt endgültig aus sein könnte für unsere Branche", sagte Thomas Schreiber, Vorsitzender des Verbands der pyrotechnischen Industrie (VPI), am Donnerstag. In Deutschland drohe aller Wahrscheinlichkeit nach der "Todesstoß für die gesamte Feuerwerksbranche", warnte er. Rund 3.000 Beschäftigte in Deutschland würden dann ihre Arbeit verlieren.

Feuerwerk: Experten fordern seit Jahren Böllerverbot

Hintergrund des Verbots durch Bund und Länder ist die Tatsache, dass an Silvester durch Unfälle mit Feuerwerkskörpern jedes Jahr unzählige Unfälle passieren, die dann das sowieso schon strapazierte Gesundheitsystem überlasten. Seine Branche sei daran jedoch nicht beteiligt, so Schreiber: "Die Probleme sind übermäßiger Alkoholgenuss und illegale Feuerwerksprodukte." Das Böllern wird allerdings auch deshalb verboten, weil Ansammlungen für gemeinsames Feuerwerk-Zünden wegen Corona kontraproduktiv sind, so die Argumentation der Politiker.

Feuerwerk an Silvester: Viel Lob für Verbot

Andere Verbände begrüßen das Böllerverbot. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH), die Gewerkschaft der Polizei (GdP), einige Ärzte und Tierschützer lobten die Regelung. Bereits seit Jahren weisen sie auf die Kollateralschäden durch das Silvesterfeuerwerk hin. Die Diskussion um ein generelles Böllerverbot hatte in den letzten Jahren besonders vor dem Hintergrund des Umwelt- und Lärmschutzes Fahrt aufgenommen.

